時空背景不同 賴總統會面環團未再承諾非核家園

環保團體代表今於地球日前夕與賴清德總統會面，此對話機制已邁入第23年，會中環團代表與總統重申應落實非核家園的目標，以及老舊核電重啟應環評，但賴總統並未直接回應各界對非核家園的期盼，而是強調因應國際局勢變化，應考慮使用核能。

今年全國NGOs環境會議主題為「點滴行動，匯流改變」，2024至2025年共列管195項建言，已成功解除列管72案，今年則再新增31件提案。

持續列管案件中，包含核電廠不應延役，反對行政部門提案修法延役核電廠，應堅持落實非核家園政策；以及台灣應該首重節能，調整產業結構，抑制需求成長，提高能源使用效率，以及提高再生能源為核心的政策，避免無止境的需求擴張。

全國NGOs環境會議的召集團體代表、自然保育與環境資訊基金會董事長陳瑞賓說，今天在會中和賴總統重申對非核家園的支持和核電風險，賴總統坦言政府在能源部分確實遇到困難，如今光電也出現環境保育的爭議，便宜的電也讓再生能源推廣上遇到困難，賴總統則強調一定要符合核安無虞、核廢有解、社會共識的3原則，才會重啟核電。

總統府國策顧問施信民指出，這次針對老舊核電廠若要申請再運轉，提出必須依最新國際規範進行環評，但是賴總統對此沒有任何回應，僅說因應國際局勢變化，必須需要重新考量核電的使用，但環保團體認為核電真的不適合在台灣發展。

公民監督國會聯盟執行長張宏林補充，賴總統也提到中國大陸對台的威脅，加上時空背景和核電技術的改變，應該要重新思考使用核能。

環境會議議題溝通平台召集人何宗勳指出，當時蔡英文總統在核電除役前就在大力推動再生能源，但當時的推動環境不是很理想，如今面對台灣經濟成長太快、綠能發展不如預期、AI產業提早布局等，賴總統坦言政府有很大的壓力，現在就是依法按照程序重啟核電。上周民進黨的民調指出，有六成受訪民眾支持核電，認為賴總統到最後會基於民意基礎來重啟核電。