快訊

鋒面「結構完整」明天抵達 粉專：易有雷陣雨及瞬間大雨

能說年少無知？國中割頸案受害者父謝YTR公布細節 律師籲少事法修2處

太空都看得到！美以與伊朗交火釀中東多起漏油 恐衝擊近億人用水

聽新聞
0:00 / 0:00

實體工藝與數位回憶交織：全台首創NFC感應式日本地圖正式上線

聯合新聞網／ 有你共創
圖／有你共創提供
圖／有你共創提供

【台北訊】日本鄰近台灣，觀光發展成熟，一直是「國人最愛旅行國家之一」，然而，旅日途中的珍貴影像往往在行程結束後，便長久封存於手機或雲端硬碟中，使得旅行時的深刻悸動隨著時間推移而逐漸淡化，將這些數位影像轉化為隨時可回憶的情感連結，為市場上渴望被滿足的期待。

針對此需求，領先市場的互動地圖品牌「旅圖無界」正式推出「Echomap 回聲地圖全日版」。該產品選用四款不同色澤的天然實木合板，透過高品質雷射雕刻工藝，還原日本47都道府縣的輪廓與地名，並提供三種色系風格的背板供使用者自由選擇。產品最核心的技術在於全台獨家的專利「NFC 近場通訊圖釘結構」，使用者可親手自組完成日本地圖，並利用內建 NFC 晶片的圖釘，在特定位置標記自己的旅日足跡，將科技與職人工藝進行細膩的整合。

圖／有你共創提供
圖／有你共創提供

透過專利 NFC 圖釘，使用者僅需以手機輕觸地圖上的標記點，即可立即開啟該地的照片或影片，讓牆上的掛飾不再只是靜態擺設，而是動態的互動體驗。此外，若想以旅行回憶紀念妝點家中空間，這款兼具個人生命經驗與美學質感的裝飾，更提升收藏價值。

「旅圖無界」相信，旅行不單純是地理位置的移動，更是一場與世界的深度對話，此次與同樣關注「質感生活美學」的「有你共創 有設計團隊」攜手合作，希望透過「科技融合職人工藝」的互動式高品質設計，讓每段旅行故事都能在日常生活中延續。

圖／有你共創提供
圖／有你共創提供

「Echomap 回聲地圖全日版」預計4月下旬於「嘖嘖平台」正式上線。在前一代世界地圖於市場獲得高度關注與良好口碑的基礎下，此款聚焦日本版圖的全日地圖，是否能滿足愛好日本文化與重視生活質感的族群，值得讓人期待。

嘖嘖募資平台

官方粉絲專頁

日本

延伸閱讀

臺東縣立圖書館開館倒數懶人包｜4/22正式開幕，這座全新閱讀地標值得先收藏

最萌辦公室快閃夢時代！《有市集-原創角色株式會社》5大亮點搶先看

從京都玩到沖繩 日本必看世界遺產TOP 10

書量、手感、閱讀需求⋯ 2026電子書閱讀器十大排行榜更新

相關新聞

逾1600社工政院陳抗要「卓榮泰踹共」 要求政府擔責、勿讓社工淪替罪羔羊

剴剴案社工被依過失致死判刑，引發社工界憤慨，逾1600位社工今天集結行政院門口，要求政府道歉、負起保證人責任，別讓制度風險層層下放，強加第一線社工身上。社工大喊「社工拒當替罪羔羊，保證人地位國家扛」，因多次向衛福部陳情未果，要求行政院長卓榮泰出面接下逾萬名社工連署書，不過，政院最終僅派副處長層級出面，社工怒喊「卓榮泰踹共！」

影／知名火雞肉飯吃出刀片…苦主驚嚇：不敢再買 高市衛生局開鍘

又見餐點藏刀片！有高雄網友在Threads爆料五福路的嘉義第一名火雞肉飯吃到異物，吐出驚見一截斷裂刀片，還好沒割破嘴，但仍驚魂未定直呼「太可怕，不敢再買了」；店家坦承絞肉機刀片斷裂不慎掉落，已致歉並退款；高市衛生局將依法開罰。

影／「被推出去當擋箭牌」 社工團體今政院前陳情

台北社會工作人員職業工會與37個團體共同發起「0422國家才是兒少生存權益保證人地位」抗議行動，今天在行政院前陳情，遞交由9500人／單位連署「社工是助人者，不是刑法上的保證人」之連署信以及國家才是保證人地位的物件給行政院。

鋒面「結構完整」明天抵達 粉專：易有雷陣雨及瞬間大雨

明天要變天了，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天指出，鋒面系統已建立，目前位於中國長江流域，預計今天夜晚逐漸東移，明天上午至中午間，抵達台灣上空，並影響到周五。這波鋒面結構目前來看相當完整，影響期間，各地容易雷陣雨，雷雨帶發展旺盛時，須注意瞬間大雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣。

幾點去診所人最少？醫揭最佳就診時段：避開高峰降低感染風險

臉書粉專「臭寶爸-兒科陳敬倫醫師」分享，不少新手爸媽擔心帶孩子到診所就醫時，反而增加感染風險，因而詢問何時人潮較少。對此，他以自身觀察整理「診所攻略」，從一天、一週到一年不同時段，分析看診高峰與低谷，提供家長參考。

少油清淡≠健康！醫曝飲食結構錯誤 「促肝臟自製膽固醇」

醫師黃軒在臉書發文指出，不少患者在門診常有疑問「明明飲食很清淡，為何膽固醇反而升高」他直言，許多人以為少油少肉就能控制血脂，但實際上，錯誤的飲食結構反而可能讓膽固醇失控。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。