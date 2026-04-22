實體工藝與數位回憶交織：全台首創NFC感應式日本地圖正式上線

【台北訊】日本鄰近台灣，觀光發展成熟，一直是「國人最愛旅行國家之一」，然而，旅日途中的珍貴影像往往在行程結束後，便長久封存於手機或雲端硬碟中，使得旅行時的深刻悸動隨著時間推移而逐漸淡化，將這些數位影像轉化為隨時可回憶的情感連結，為市場上渴望被滿足的期待。

針對此需求，領先市場的互動地圖品牌「旅圖無界」正式推出「Echomap 回聲地圖全日版」。該產品選用四款不同色澤的天然實木合板，透過高品質雷射雕刻工藝，還原日本47都道府縣的輪廓與地名，並提供三種色系風格的背板供使用者自由選擇。產品最核心的技術在於全台獨家的專利「NFC 近場通訊圖釘結構」，使用者可親手自組完成日本地圖，並利用內建 NFC 晶片的圖釘，在特定位置標記自己的旅日足跡，將科技與職人工藝進行細膩的整合。

圖／有你共創提供

透過專利 NFC 圖釘，使用者僅需以手機輕觸地圖上的標記點，即可立即開啟該地的照片或影片，讓牆上的掛飾不再只是靜態擺設，而是動態的互動體驗。此外，若想以旅行回憶紀念妝點家中空間，這款兼具個人生命經驗與美學質感的裝飾，更提升收藏價值。

「旅圖無界」相信，旅行不單純是地理位置的移動，更是一場與世界的深度對話，此次與同樣關注「質感生活美學」的「有你共創 有設計團隊」攜手合作，希望透過「科技融合職人工藝」的互動式高品質設計，讓每段旅行故事都能在日常生活中延續。

圖／有你共創提供

「Echomap 回聲地圖全日版」預計4月下旬於「嘖嘖平台」正式上線。在前一代世界地圖於市場獲得高度關注與良好口碑的基礎下，此款聚焦日本版圖的全日地圖，是否能滿足愛好日本文化與重視生活質感的族群，值得讓人期待。

嘖嘖募資平台