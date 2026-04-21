衛福部：為加速修法縮短預告時間 五月將辦兒少權法公聽會

「兒童及少年福利與權益保障法」15年未大幅修正，衛福部在民團及立院要求下，今預告修法草案，明確兒虐定義、確保媒體揭弊權力，並將外界訴求的「兒少工作證」制度入法。衛福部次長呂建德視本次修法為兒童人權保障「關鍵升級」。社家署長周道君則指出，為加速立法時程，本次法案僅預告一個月，將於5月舉行公聽會後，依程序送行政院、立院完成立法。

周道君指出，本次修法參考聯合國權利公約（CRC）架構大幅修正，條文從現行118條，新增至165條，因應大眾關心剴剴案，衛福部雖已透過行政命令將兒少收出養權責改由地方政府認定，本次在「兒少權法」中明訂，將公權力接入拉高至法律位階，針對身心虐待明確定義，列出身體暴力、精神暴力、疏忽照顧、性不當對待等，也參考CRC規範。

草案明定，對兒少做出身體、精神暴力等行為，行為人依情節情重有不同處罰程度。周道君指出，參照現行「幼照法」，「兒少權法」修正草案考量不當對待情形嚴重度，從輕至重有不同規定，若為兒少工作者，如教保員等，若情節較輕可停權1至10年，情節嚴重可永久停權，罰鍰也分6千至6萬元，與6萬至60萬元兩個級距，若父母施虐，一樣受罰，若評估不適任，將依法安置該名兒少。

周道君說，現行法規雖對教保員、保母、安置機構從業人員等，訂有「消極資格」規定，也就是層涉犯家暴、性侵、兒虐等可能危及兒童安全者，不得任職，但營隊老師、教練等，社福法規管理以外的行業，現行法規中並無明確規範，本次修法中針對現行未規範的其他類別「兒少工作者」全數納入，實施「兒少工作證」制度，曾有前述犯行者，均不得任職。

呂建德表示，本次兒少權法的全面檢討，是我國在兒童人權保障體系上的一次關鍵升級，正視家庭型態改變與數位環境帶來的新風險，從制度面來補強社會安全體系，修法重點有三，第一，讓保護機制更清楚、更有效率；第二，讓所有與兒少接觸的人員與機構有更嚴謹的管理標準；第三，將數位時代的風險納入法律規範，確保孩子在線上與線下都能有安全的環境。