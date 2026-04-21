衛福部「兒少權法」草案民團嘆死因回溯未放寬 專家促把少年「養好」

「兒少權法」歷時15年未大幅修正，衛福部今天提出修正草案，將「兒少工作證」機制入法，並明定兒少身心虐待樣態，虐兒者至高可罰60萬元。不過，民團為預防事故傷害、兒少輕生提出擴大死因回溯年齡至18歲，本次並未入法。專家指出，除法規外，衛福部應強化預算投入，並提升兒少主管機關層級，否則徒法不足以致行，應拿出「少年強、國家強」態度。

靖娟基金會執行長許雅荏指出，兒少車禍等事故傷害，死亡年齡多集中在青少年階段，但現行兒少死因回溯只做到6歲，民團多次倡議放寬年齡至18歲，本次修法未見納入。衛福部雖強調交通部已統計車禍死傷分析，但不同年齡間死因統計各自為政，難以系統性對兒少事故擬定預防性策略，建議比照英國等做法，將死因回溯年齡擴大至18歲，輕生案例也要另外調查處理。

因應數位環境，民團訴求立法時應要求數位平台責任，許雅荏指出，兒少網路安全需被重視，現行多由兒少自身、照顧者設法留意，在數位平台責任、年齡驗證缺乏法源。社群媒體盛行，若兒少謊報年齡資料，登入社群、遊戲平台，恐心智不夠成熟情況下，接觸輕生、傷害他人等不當引導，為此，澳洲規定16歲以下兒少禁止使用社群，建議衛福部在子法訂定時，強化兒少網路安全管理。

青少年自立發展社會福利基金會董事長洪錦芳指出，除立法以外，政府應強化青少年相關政策預算編列，也應提高兒少專責機構部會層級，兒少議題涉及面向廣，不論是現行社家署或未來新設兒家署，因層級過低，難與教育部、勞動部等跨部會溝通，強化兒少權益，近期社工因個案身亡遭判刑咎責，讓社工界大受動搖，政府也因設法因應，否則將來沒人敢當社工，也會影響兒少權益。

洪錦芳指出，兒少政策除立法之外，應放眼未來，尤其應有「少年強、國家強」眼光，我國少子化嚴峻，政府不斷催生，但嬰孩從出生到形成勞動力需20年以上時間，若能強化青少年支持體系，針對涉犯法律的司法少年，家庭經濟困窘的困境少年，不應只是救急、救窮，把孩子養大的同時，應設法把孩子「養好」，才能因應數位化、人工智慧（AI）時代所需的國家競爭力。