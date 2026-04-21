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加薩走廊到美國遇襲現場 百達攝影獎展覽首登台

中央社／ 台北21日電

從加薩走廊中的無數雙手，到美國總統川普2021年遇襲，百達攝影獎展覽首度登台，揭示攝影捕捉動盪事件的瞬間力量；也透過銀版攝影、長達30公尺作品等形式，探討全球永續

百達攝影獎（Prix Pictet）由瑞士百達集團在2008年創立，致力以影像帶領大眾關注永續議題。第11屆百達攝影獎以「風暴」（Storm）為題，獲選作品去年9月起，陸續在倫敦V&A博物館、杜拜Ishara藝術基金會等地展出，4月起移師國立台北藝術大學關渡美術館。

絕版影像館總監廖子寧今天向媒體表示，百達攝影獎每2年舉辦一次，選定特定主題，並有350名提名人，領域涵蓋美術館、藝評、攝影家、畫廊等，提名作品與主題相近意涵的藝術家，首獎可獲得約新台幣400萬元獎金；此次展覽是進入決選及獲得首獎的12名藝術家，相較往年，更可見突破媒材的可能性。例如遠觀如裝置、實為展開達30公尺的影像作品「亞馬遜影像」，由秘魯藝術家瓦爾卡亞（RobertoHuarcaya）創作，他與團隊在亞馬遜河床鋪上30公尺的感光紙，完整捕捉臥倒的棕櫚樹，連枝幹都清晰可見。

廖子寧說，當時夜裡突然有打雷閃光，瓦爾卡亞才完成作品，他也因此深感創作便是交還給大自然的能量。

日本藝術家新井卓（Takashi Arai）帶來多張6x6釐米的銀版攝影，他走訪日、美及馬紹爾群島與核歷史相關遺址，以影像為「紀念碑」。他今天向媒體表示，銀版攝影其反光特性，讓人在移動中看清影像，他希望能以此作為與歷史的連結，讓眾人能從核災議題回顧戰爭歷史。

展中也可見到從未停歇的國際戰事，呼應主題「風暴」。如巴勒斯坦藝術家哈立德（Belal Khaled），帶來系列在加薩避難醫院外看見的景象，以手為主體，有緊握食物的手、沒有生命的手，還有人們彼此緊握的手。

匈牙利攝影師加爾迪（Balazs Gardi）則直擊2021年美國國會大廈襲擊事件，以時間軸記錄這場政治動盪。廖子寧表示，對加爾迪來說，在資源豐富、物資完善及民主理念為核心的國家，竟然也可見極權及反烏托邦聲浪，「這何嘗不是種風暴」。

「百達攝影獎：風暴（Storm）」展自即日起，在台北藝術大學關渡美術館展出至6月14日。

攝影 永續

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