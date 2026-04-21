4/22各地偏熱 23日起連3天雨擴全台

氣象署今天表示，明天各地偏熱，23日至25日鋒面、東北季風及華南雲雨區接力，各地轉有雨，雨區由北往南擴及全台，23日、24日留意局部大雨，氣溫略降稍轉涼；26日起天氣回穩。

交通部中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天各地晴到多雲、高溫炎熱，由於偏南風，感受上會比今天更熱一些，東南部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後宜花地區及各山區零星短暫陣雨。

黃恩鴻表示，23日至25日是未來一週降雨最明顯的期間。23日、24日鋒面逐漸通過及東北季風增強，雨區由北往南擴展，23日中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部短延時大雨，24日局部大雨區域移往中南部，其他地區仍有短暫陣雨或雷雨。

黃恩鴻指出，25日華南雲雨區東移及東北季風影響，西半部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，其他地區為局部短暫陣雨，預估25日晚間降雨逐漸趨緩。

26日、27日天氣回穩，各地轉為多雲到晴，東半部零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

氣溫方面，黃恩鴻表示，明天各地高溫約攝氏31至33度，感受偏熱；東北季風增強及影響期間，北部、東北部高溫降至23到25度，中南部地區約25至28度；低溫部分，明天各地約23至25度，東北季風影響期間略降為20至22度。預估26日各地氣溫回升，高溫達30度以上。

黃恩鴻提醒，明天及23日馬祖地區易有低雲或局部霧，影響能見度；23日東南部地區留意可能有焚風。