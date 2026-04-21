鐵道局將打造16座永續車站 台南地下化年底率先啟用

面對全球氣候挑戰加劇，2050淨零排放已成為各國政府努力目標，交通部鐵道局今(21)日表示，未來10年將有16座新建車站陸續啟用，全面朝淨零車站方向推進。其中，台南地下化車站將於今(115)年底率先通車，是繼高雄車站取得鑽石級綠建築候選證書，下一個重要里程碑。

鐵道局指出，已全面啟動鐵道建設碳管理制度，領先導入PAS 2080國際管理標準，並推動工程減碳與車站低碳設計，目標於2050年減碳50%。

在車站工程方面，針對未來十年內預計啟用的16座新建車站，鐵道局表示，由於多數車站已完成設計且受限於既有腹地，不宜進行大規模結構變更。為此，鐵道局全面導入「綠建築標章、建築能效標示、低碳建築標示、智慧建築標章」4大標章進行同步管控。鐵道局將這些標章制度作為「體檢工具」，精準識別既有設計中的節能空間。透過「滾動式精進」策略，針對機電系統、照明配置、高效率空調及後續營運模式進行微調優化，確保車站即便在原有的設計框架內，也能將低碳潛能發揮到極致。

作為鐵道局推動永續車站的年度亮點，全新的台南地下化車站預計於115年底正式通車啟用。新台南車站在規劃之初便深度融合了環境共生理念，在硬體設計上，充分考量南部地區的日照與微氣候條件，導入大面積中庭自然採光與通風設計，並設置雨水回收系統與高效能機電設備，大幅降低營運耗能。

此外，台南鐵路地下化不僅縫合了長期被切割的市區，更消弭了沿線平交道停等車輛怠速所產生的大量碳排放。透過優質的轉乘動線與低碳站體，新臺南車站將進一步吸引私人運具移轉至軌道運輸，完美結合「硬體減碳」與「綠運輸移轉」雙重效益，成為帶動南台灣都會區永續發展的新地標。