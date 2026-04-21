7旬婦肩傷難舉到登投手丘 醫倡多元治療重拾行動力

今年逾70歲的鄭媽媽，日前站上新莊棒球場投手丘，擔任開球嘉賓。不說沒有人知道，過去她因肩關節嚴重受損，連基本抬手動作都難以完成，經醫師倡議多元治療，重拾行動力。

鄭媽媽過去在醫院洗縫課上班，因每天工時很長，加上需反覆抬手、搬運布品，導致肩關節過度使用，那段時間只要想到工作就很畏懼，甚至連覺都睡不好。她回憶，最初只是輕微不適，後來出現夜間疼痛與抬手困難。

儘管嘗試推拿、針灸與復健等保守治療長達半年，症狀仍未改善，甚至還持續惡化，直到進一步檢查才發現，已是嚴重的肩關節損傷。鄭媽媽的工作型態屬於典型肩關節高度使用的勞動型工作，肩肌破裂時間已久、難以修補，最終採取人工肩關節置換手術，恢復成效良好。

鄭媽媽近日透過新聞稿分享，術後她依循醫囑積極復健，甚至報名社區桌球課，逐步找回運動興趣，終於開啟退休後的精彩生活；甚至受邀為富邦悍將與統一獅的賽事開球，並與孫女練習投球，盼能讓大眾看見她的活力，鼓勵有肩痛問題卻擔心手術的民眾盡早就醫。

研究指出，70歲以上的長者，約6成存在肩關節退化或損傷情形。台灣肩肘關節醫學會理事長蘇維仁表示，肩關節是人體活動範圍最大的關節，負責多數上肢動作，從穿衣、進食到日常活動，皆與其密切相關，當長年勞動與反覆抬手，工作恐成肩關節受損關鍵因素。

林口長庚醫院骨科部運動醫學骨科主任邱致皓指出，鄭媽媽工作型態屬於典型肩關節高度使用的勞動型工作，目前肩關節的治療方式相當多元，臨床常先採取保守治療，如肌力復健、口服藥物或注射治療等；但當肌腱出現撕裂、嚴重退化，已無法修補時，可進一步考慮人工肩關節置換。

蘇維仁說，臨床仍觀察到不少長者習慣忍痛，或將肩痛誤認為常見的「五十肩」，因而延誤就醫時機；呼籲面對肩關節不適切勿輕忽，只要及早診斷，並接受適當治療，患者仍有機會改善疼痛、恢復活動能力，並找回生活品質與行動自主。

蘇維仁表示，反置式人工肩關節過去是自費項目，自2021年起納入健保給付，可在醫師評估並申請通過後使用，大幅降低經濟負擔，建議有肩關節困擾的病患，可與專業骨科醫師討論，找尋適合治療方案。