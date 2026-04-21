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2026華航馬拉松星光夜跑開放報名 10月31日台北大佳河濱公園登場

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
2026華航馬拉松星光夜跑今天開始報名，華航董事長高星潢（中）、交通部觀光署主任秘書黃易成（左五）、台北市體育局局長游竹萍（左四）、台北市觀傳局副局長薛秋火（右五）一同出席啟動儀式。圖／華航提供
2026華航馬拉松星光夜跑今天開始報名，華航董事長高星潢（中）、交通部觀光署主任秘書黃易成（左五）、台北市體育局局長游竹萍（左四）、台北市觀傳局副局長薛秋火（右五）一同出席啟動儀式。圖／華航提供

中華航空今天宣布「2026 華航馬拉松 星光夜跑」即刻開放網路報名，賽事將於10月31日（星期六）在台北大佳河濱公園登場。今年規劃半程馬拉松組 21K、漫遊健跑組10K及親子星空組6K等三大組別，並以「親子嘉年華」為主題，打造一場結合親子運動、戶外市集、星光音樂會與公益合作的路跑活動，邀請民眾大手牽小手，跑進華航馬拉松，名額有限，請跑者把握報名機會。

第三屆華航馬拉松星光夜跑報名啟動儀式今天舉行，活動由華航董事長高星潢主持，交通部觀光署主任秘書黃易成、台北市體育局局長游竹萍、台北市觀傳局副局長薛秋火等貴賓共同見證，為這場健康、歡樂與豐富音樂饗宴的活動揭開序幕。華航支持的運動選手，包括極地超馬冠軍陳彥博、瑞星韻律體操創辦人藝人瑞莎也蒞臨現場。

華航深耕企業永續，本屆賽事持續規劃「公益組」，邀請身心障礙跑者及陪跑員免費報名參與，以及「永續選手組」，鼓勵跑者減少領取紀念衣與毛巾等一次性物資，並提供報名優惠，落實減廢行動。完賽好禮含賽事紀念衣跟背心等周邊紀念品及物資，將使用環保材質，讓參與者體驗華航對永續運動的承諾。

為鼓勵民眾參與這場健康盛事，凡是華夏會員報名參加，半程馬拉松組完賽後即獲贈2,100哩、漫遊健跑組1,000哩、親子星空組600哩；所有完賽跑者現場更可參加機票及會員哩程抽獎，包括長程線豪華商務艙及豪華經濟艙來回機票、華夏會員哩程1萬哩等超過60項好禮。

華航表示，本屆賽事持續推出由知名跑步教練徐國峰領軍的「華航馬拉松品牌訓練營」，將自8月開始透過系統化課程與實戰訓練，協助不同程度跑者規劃訓練計畫，讓每一位報名跑者都能以最佳狀態站上起跑線，一起參與10月的運動嘉年華盛宴。

華航董事長高星潢（中）、資深副總經理陳奕傑（左四）、資深副總經理彭寶珠（左三）、資深副總經理張程皓（右四）、資深副總經理李榮輝（右三）、交通部觀光署主任秘書黃易成（左七）、台北市體育局局長游竹萍（左六）、台北市觀傳局副局長薛秋火（右八）等貴賓，共同見證華航馬拉松星光夜跑開報，華航贊助的運動選手，包括極地超馬冠軍陳彥博（右五）、瑞星韻律體操創辦人藝人瑞莎（左五）皆到場推廣這場熱血賽事。圖／華航提供
華航董事長高星潢（中）、資深副總經理陳奕傑（左四）、資深副總經理彭寶珠（左三）、資深副總經理張程皓（右四）、資深副總經理李榮輝（右三）、交通部觀光署主任秘書黃易成（左七）、台北市體育局局長游竹萍（左六）、台北市觀傳局副局長薛秋火（右八）等貴賓，共同見證華航馬拉松星光夜跑開報，華航贊助的運動選手，包括極地超馬冠軍陳彥博（右五）、瑞星韻律體操創辦人藝人瑞莎（左五）皆到場推廣這場熱血賽事。圖／華航提供

本屆華航馬拉松跑者物資，結合環保與機能設計風格，兼具實用與收藏價值。圖／華航提供
本屆華航馬拉松跑者物資，結合環保與機能設計風格，兼具實用與收藏價值。圖／華航提供

台北 馬拉松 大佳河濱公園

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