16座新站邁向淨零 台南地下化車站年底通車

交通部鐵道局今天表示，已全面啟動鐵道建設碳管理制度，目標2050年減碳50%，未來10年將有16座新建車站陸續啟用，朝淨零車站推進，其中，台南地下化車站將於今年底率先通車。

面對全球氣候挑戰加劇，2050淨零排放已成為各國政府努力的目標。鐵道局今天舉行記者會指出，已全面啟動鐵道建設碳管理制度，領先導入PAS 2080國際管理標準，並推動工程減碳與車站低碳設計，目標於2050年減碳50%。

為了確保國家減碳目標在公共工程穩步推進，鐵道局表示，對於已進入設計或施工階段的各項建設，將採取「降低蘊含碳」與「減少營運碳」雙軌策略。

在鐵道工程方面，鐵道局指出，針對碳排占比較高的橋梁與隧道等線性工程，將「容許碳排量」機制實質納入管控，在不影響結構安全與營運功能的前提下，引導設計與施工團隊優先採用低碳混凝土、電爐鋼筋及預鑄自動化工法。

鐵道局以嘉義高架化延伸計畫CG03標橋梁工程為例，透過多方案的情境評估與設計優化，已成功將標準排碳量24萬4723噸（tCO2e）降至依據預算書計算的18萬8975噸（tCO2e），減碳幅度達22.78%，將「先減後抵」的核心理念轉化為具體實績。

車站工程方面，針對未來10年內預計啟用的16座新建車站，鐵道局表示，由於多數車站已完成設計且受限於既有腹地，不宜進行大規模結構變更，為此全面導入「綠建築標章、建築能效標示、低碳建築標示、智慧建築標章」4大標章進行同步管控。

鐵道局說明，將這些標章制度作為「體檢工具」，精準識別既有設計中的節能空間，透過「滾動式精進」策略，針對機電系統、照明配置、高效率空調及後續營運模式進行微調優化，確保車站即便在原有的設計框架內，也能將低碳潛能發揮到極致。

鐵道局推動永續車站的年度亮點、全新的台南地下化車站，預計於115年底正式通車啟用。

鐵道局表示，新台南車站在規劃之初便深度融合環境共生理念，在硬體設計上，充分考量南部地區的日照與微氣候條件，導入大面積中庭自然採光與通風設計，並設置雨水回收系統與高效能機電設備，大幅降低營運耗能。

鐵道局指出，台南鐵路地下化不僅縫合長期被切割的市區，更消弭沿線平交道停等車輛怠速所產生的大量碳排放，透過優質的轉乘動線與低碳站體，新台南車站將進一步吸引私人運具移轉至軌道運輸，結合「硬體減碳」與「綠運輸移轉」雙重效益，成為帶動南台灣都會區永續發展的新地標。