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新安東京海上響應世界地球日 植樹護溪厚植防災綠帶

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
新安東京海上產險總經理王文龍(右一)與農業部農村發展及水土保持署臺北分署分署長蔡金龍(左三)，共同揭開「永續共好」企業認養紀念牌座，見證推動環境永續的重要時刻。圖／新安東京海上提供
新安東京海上產險總經理王文龍(右一)與農業部農村發展及水土保持署臺北分署分署長蔡金龍(左三)，共同揭開「永續共好」企業認養紀念牌座，見證推動環境永續的重要時刻。圖／新安東京海上提供

為響應4月22日世界地球日，新安東京海上產險今(21)日攜手農業部農村發展及水土保持署台北分署舉辦「植樹護溪 增匯永續」公益植樹活動，號召近百位員工化身「永續水土守護士」，前進宜蘭縣大同鄉打狗溪集水區，認養4公頃緩衝綠帶，透過植樹行動創造約18.6公噸碳匯，以實際行動回應氣候變遷挑戰，更同步推動防災緩衝綠帶建置及周邊環境資源復育工作，展現企業守護環境與強化國土韌性的長期承諾。

新安東京海上產險總經理王文龍表示，面對全球氣候變遷風險升溫，企業除在本業持續支持綠能產業與節能減碳外，本公司亦積極對標日本東京海上集團(Tokio Marine Group)永續發展中「採取氣候行動、保護自然環境、提高災害應變能力」目標，從在地出發深化環境關懷，持續推動ESG理念並發展綠色保險價值，成效獲得外界高度肯定，於2025年榮獲國立政治大學舉辦「第二屆氣候相關財務揭露（TCFD）報告書評鑑」產險業前25%之績優肯定。

農業部農村發展及水土保持署台北分署分署長蔡金龍指出，打狗溪集水區為台北分署導入「以自然為本解方(NbS)」的示範場域，透過設置緩衝綠帶兼顧水砂調蓄、防災減災，更呼應農業部2040農業淨零政策願景，感謝民間企業力量的挹注，公私協力共同投入養護工作，推動永續發展。

自2023年起，新安東京海上產險持續支持植樹造林計畫，認養苗栗縣後龍保安林及宜蘭縣冬山鄉國有林，累計種植2,640株樹苗，創造近30公噸碳匯，不僅提升森林覆蓋率與碳吸存能力，更進一步促進水源涵養、土壤穩定與生物多樣性維護，為兼顧減碳與防災的自然資本奠定穩固基礎。

永續 森林

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