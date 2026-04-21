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影／總統接見全國NGOs環境會議代表 聆聽環保建言

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
422世界地球日前，總統循慣例將於總統府接見「全國NGOs環境會議」，會前動保志工柯元傑（右）以總統領養的流浪犬「斑斑」為例表示，「斑斑』」缺少一隻腳，就是因為受了「山豬吊」的傷害而截肢的狗。就動保議題委請台灣動物保護行政監督聯盟理事長張勝鬘（左）向總統提出三個動保訴求。記者黃義書／攝影
422世界地球日前，總統循慣例將於總統府接見「全國NGOs環境會議」，會前動保志工柯元傑（右）以總統領養的流浪犬「斑斑」為例表示，「斑斑』」缺少一隻腳，就是因為受了「山豬吊」的傷害而截肢的狗。就動保議題委請台灣動物保護行政監督聯盟理事長張勝鬘（左）向總統提出三個動保訴求。記者黃義書／攝影

422世界地球日前，總統循慣例將於總統府接見「全國NGOs環境會議」代表，會議的環保團體代表包含：公民監督國會聯盟、台灣公民參與協會、台灣水資源保育聯盟、台灣生態學會、台灣動物保護行政監督聯盟、台灣環境保護聯盟、自然保育與環境資訊基金會、荒野保護協會、惜根台灣協會、關懷生命協會共10個團體代表 ，以及2026年環境保護終身成就獎得主鍾寶珠 ，代表們於會前舉行記者會，說明向總統溝通的環境訴求。

團體代表自然保育與環境資訊基金會董事長陳瑞賓表示，今年主題為「點滴行動，匯流改變」，指平台核心在於「每一屆都在前一屆基礎上向前跨步」，讓長期關注的議題在堅持下落實為行動方案。

陳瑞賓說，數據顯示2024至2025年共列管195項建言，已成功解除列管72案；今年度更在多元觀點的匯聚下，新增31件提案，由總統府及相關部會掛牌列管推動，顯見現行制度有發揮實質成效。未來也將持續精進對話流程，各方觀點皆能在專業基礎上獲得尊重，確保民間能量能精準銜接政府決策。

其中動保志工柯元傑以總統領養的流浪犬「斑斑」為例表示，「斑斑」缺少一隻腳，就是因為受了「山豬吊」的傷害而截肢的狗。請總統將心比心，能夠關心台灣因為「山豬吊」而殘害的這些動物的問題。

柯元傑就動保議題，委請台灣動物保護行政監督聯盟理事長張勝鬘向總統提出三個訴求：第一、請總統公開關心台灣的同伴動物、流浪動物的這個議題，以總統的高度來採用更好的治理方式。第二、請總統呼籲政府提出更完整的整套配套措施，以及完整的政策改革。從源頭的飼主責任、棄養防止、源頭管理、人道族群管理、醫療用藥、保險制度，這些林林總總其實都應該要全面檢討。第三、最後我們希望賴總統促成政府與民間團體、獸醫界、飼主、第一線照護者的正式對話，來聆聽民間的聲音，而不是只有在辦公室裡形成的政策。好的制度必須來自公開、理性、跨界的對話。

422世界地球日前，總統循慣例將於總統府接見「全國NGOs環境會議」，會前動保志工柯元傑（中）以總統領養的流浪犬「斑斑」為例表示，「斑斑」缺少一隻腳，就是因為受了「山豬吊」的傷害，敬請總統注意山豬吊的問題。記者黃義書／攝影
422世界地球日前，總統循慣例將於總統府接見「全國NGOs環境會議」，會前動保志工柯元傑（中）以總統領養的流浪犬「斑斑」為例表示，「斑斑」缺少一隻腳，就是因為受了「山豬吊」的傷害，敬請總統注意山豬吊的問題。記者黃義書／攝影

422世界地球日前，總統循慣例將於總統府接見「全國NGOs環境會議」，合辦環保團體代表包含：公民監督國會聯盟、台灣公民參與協會、台灣水資源保育聯盟、台灣生態學會、台灣動物保護行政監督聯盟、台灣環境保護聯盟、自然保育與環境資訊基金會、荒野保護協會、惜根台灣協會、關懷生命協會共10個團體代表 ，以及2026年環境保護終身成就獎得主鍾寶珠女士 ，於會前召開記者會，說明向總統溝通的環境訴求。記者黃義書／攝影
422世界地球日前，總統循慣例將於總統府接見「全國NGOs環境會議」，合辦環保團體代表包含：公民監督國會聯盟、台灣公民參與協會、台灣水資源保育聯盟、台灣生態學會、台灣動物保護行政監督聯盟、台灣環境保護聯盟、自然保育與環境資訊基金會、荒野保護協會、惜根台灣協會、關懷生命協會共10個團體代表 ，以及2026年環境保護終身成就獎得主鍾寶珠女士 ，於會前召開記者會，說明向總統溝通的環境訴求。記者黃義書／攝影

總統府 荒野保護協會 生態

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