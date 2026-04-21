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2026華航星光馬 10月31日大佳河濱公園開跑

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
華航董事長高星潢（中）、資深副總經理陳奕傑（左四）、資深副總經理彭寶珠（左三）、資深副總經理張程皓（右四）、資深副總經理李榮輝（右三）、交通部觀光署主任秘書黃易成（左七）、台北市體育局局長游竹萍（左六）、台北市觀傳局副局長薛秋火（右八）等貴賓，共同見證華航馬拉松星光夜跑開報，華航贊助的運動選手，包括極地超馬冠軍陳彥博（右五）、瑞星韻律體操創辦人藝人瑞莎（左五）皆到場推廣這場熱血賽事；同時感謝本活動主要贊助商中國信託商業銀行個人金融執行長楊淑惠（右七），以及支付金融事業處處長陳德風（右六）等蒞臨支持。圖／華航提供
華航董事長高星潢（中）、資深副總經理陳奕傑（左四）、資深副總經理彭寶珠（左三）、資深副總經理張程皓（右四）、資深副總經理李榮輝（右三）、交通部觀光署主任秘書黃易成（左七）、台北市體育局局長游竹萍（左六）、台北市觀傳局副局長薛秋火（右八）等貴賓，共同見證華航馬拉松星光夜跑開報，華航贊助的運動選手，包括極地超馬冠軍陳彥博（右五）、瑞星韻律體操創辦人藝人瑞莎（左五）皆到場推廣這場熱血賽事；同時感謝本活動主要贊助商中國信託商業銀行個人金融執行長楊淑惠（右七），以及支付金融事業處處長陳德風（右六）等蒞臨支持。圖／華航提供

華航空星光馬拉松今年即將邁入第三屆，華航今宣布「2026 華航馬拉松 星光夜跑」即刻開放網路報名，賽事將於10月31日(六)在台北大佳河濱公園登場。今年規劃半程馬拉松組21K、漫遊健跑組10K及親子星空組6K等三大組別，並以「親子嘉年華」為主題，打造一場結合親子運動、戶外市集、星光音樂會與公益合作的路跑活動，邀請民眾大手牽小手，跑進華航馬拉松。

華航董事長高星潢主持第三屆華航馬拉松星光夜跑報名啟動儀式，交通部觀光署主任秘書黃易成、台北市體育局局長游竹萍、台北市觀傳局副局長薛秋火等貴賓共同見證，為這場健康、歡樂與豐富音樂饗宴的活動揭開序幕。華航支持的運動選手，包括極地超馬冠軍陳彥博、瑞星韻律體操創辦人藝人瑞莎，以及主要贊助商中國信託商業銀行個人金融執行長楊淑惠、本次活動指定運動品牌BROOKS總經理Meggie也蒞臨現場。

本屆賽事持續規劃「公益組」，邀請身心障礙跑者及陪跑員免費報名參與，以及「永續選手組」，鼓勵跑者減少領取紀念衣與毛巾等一次性物資，並提供報名優惠，落實減廢行動。完賽好禮含賽事紀念衣跟背心等周邊紀念品及物資，將使用環保材質，讓參與者深刻體驗華航對永續運動的承諾。

為鼓勵民眾參與這場健康盛事，凡是華夏會員報名參加，半程馬拉松組完賽後即獲贈2100 哩、漫遊健跑組1000 哩、親子星空組600哩；使用中國信託華航聯名卡鼎尊無限卡付款可享報名費8折優惠、中國信託華航聯名卡享85折優惠，中國信託全卡友享9折優惠；所有完賽跑者現場更可參加機票及會員哩程抽獎，包括長程線豪華商務艙及豪華經濟艙來回機票、華夏會員哩程1萬哩等超過60項好禮。

本屆賽事持續推出由知名跑步教練徐國峰領軍的「華航馬拉松品牌訓練營」，將自8月開始透過系統化課程與實戰訓練，協助不同程度跑者規劃訓練計畫，讓每一位報名跑者都能以最佳狀態站上起跑線，一起參與 10 月的運動嘉年華盛宴。活動報名網址請見：https://irunner.biji.co/CIMarathon2026

華航董事長高星潢（中）今 (21) 日宣布 2026 年馬拉松星光夜跑開始報名，並與交通部觀光署主任秘書黃易成（左五）、台北市體育局局長游竹萍（左四）、台北市觀傳局副局長薛秋火（右五）、活動主要贊助商中國信託商業銀行個人金融執行長楊淑惠（右四）、支付金融事業處處長陳德風（右三），及本次活動指定運動品牌 BROOKS 總經理 Meggie（左三）一起啟動開報儀式，與民眾相約 10 月 31 日星期六一同在台北大佳河濱公園跑起來。圖／華航提供
華航董事長高星潢（中）今 (21) 日宣布 2026 年馬拉松星光夜跑開始報名，並與交通部觀光署主任秘書黃易成（左五）、台北市體育局局長游竹萍（左四）、台北市觀傳局副局長薛秋火（右五）、活動主要贊助商中國信託商業銀行個人金融執行長楊淑惠（右四）、支付金融事業處處長陳德風（右三），及本次活動指定運動品牌 BROOKS 總經理 Meggie（左三）一起啟動開報儀式，與民眾相約 10 月 31 日星期六一同在台北大佳河濱公園跑起來。圖／華航提供

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