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環團世界地球日前夕會見賴總統 將談非核家園、動野保管理等議題

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
第23屆「全國NGOs環境會議」環保團體代表，今於422地球日前夕與賴清德總統會面，討論核電重啟、遊蕩動物管理等議題。記者黃義書／攝影
第23屆「全國NGOs環境會議」環保團體代表，今於422地球日前夕與賴清德總統會面，討論核電重啟、遊蕩動物管理等議題。記者黃義書／攝影

第23屆「全國NGOs環境會議」環保團體代表，今於422地球日前夕與賴清德總統會面。環保團體會前召開記者會指出，本次將與賴總統重申應落實非核家園，如要重啟老舊核電則須環評，以及遊蕩犬貓與野生動物之間的衝突管理、成立「海洋部」強化海域安全與保育，落實海洋立國等議題。

今年「全國NGOs環境會議」主題為「點滴行動，匯流改變」，2024至2025年共列管195項建言，已成功解除列管72案；今年則新增31件提案，由總統府及相關部會掛牌列管推動。

總統府國策顧問施信民指出，將針對能源轉型提出幾點核心主張，首先老舊核電廠若要申請再運轉，必須依最新國際規範進行環評、耐震及老化評估，且應修正「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」納入環評法規定 。其次，應盡速制定「高放射性廢棄物處理處置暨處置場選址條例」，建立核廢料處理的法制基礎。

全國NGOs環境會議的召集團體代表、自然保育與環境資訊基金會董事長陳瑞賓說，今天將和賴總統重申對非核家園的支持和核電風險，以及野生動物和遊蕩犬貓的衝突，例如生物多樣性熱區應加強遊蕩動物的絕育和管理，希望今天不只是一場會面，而是一個能讓政策真正往前走的開始。

2026台灣環境保護終身成就獎得主鍾寶珠呼籲，台灣能源轉型應捨棄重啟核能，走向在地、分散且具韌性的路徑。

環境會議議題溝通平台召集人何宗勳指出，針對遊蕩犬等跨部會複雜議題，仍存在授權不足困境，建議未來重大議題應由政務委員層級統籌，以提升協調效能。本次非核家園雖然不在新提案中，但非核家園本來就是環團的共識，也會和總統來說明。

台灣動物保護行政監督聯盟理事長張勝鬘表示，賴總統領養的「斑斑」因山豬吊斷腿，那是無數流浪動物的血淚縮影，而全台過半收容所拒收非犬貓動物，更讓夜市與寵物展淪為遊戲贈品，是虐待棄養的溫床。今年動督盟也將提出「獸醫師法」4大改革，包含建立中央級醫療調處機制、爭取獸醫合法使用人藥權、整合防疫與寵登系統以落實飼主責任。

關懷生命協會副執行長周瑾珊指出，建請成立專責「動物保護官」制度，賦予其刑事蒐證與及時救援權力。其次，針對「國土綠網」等瀕危物種棲地，應實施精準普查與全面絕育專案，由林保署辨識風險區、動保司入戶訪查並媒合專業團隊抓紮，落實保育區不回置原則及飼主開罰。透過專業分工與源頭治理，轉化遊蕩犬與野生動物的衝突困境。

台灣水資源保育聯盟理事黃惠敏說，馬頭山是具國際指標意義的中華穿山甲重要棲地，光電開發進入泥岩脆弱山區，已對生態連結與地質安全造成結構性壓力，呼籲應加速設立「馬頭山國家自然公園」，以制度保障脆弱地景。

台灣公民參與協會理事長葉國樑說，呼籲成立「海洋部」以整合分散各部會的資源，強化海域安全與保育落實。

環評 核電 非核家園

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