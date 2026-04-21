淡江大橋機車道挨批太窄 公路局：已符規範、技術上難拓寬

淡江大橋預計5月12日通車，機車道卻被民眾批評過窄，擔憂發生車禍時將非常危險。公路局今表示，淡江大橋為台61線快速公路系統，機車不得行駛主線，但因考量需求設置機車專用道，現行設計已可符合未來交通量需求，加上技術面已無法拓寬，且考量淡水風大機車併行亦有風險，才會設計成單車道。

公路局表示，淡江大橋設置機車專用道是考量淡水與八里間仍有短程通勤需求，因而於主線外側規劃設置「實體分隔」的機車專用道，以兼顧快速公路功能與地方交通需求。對於未來交通量的預估，公路局副總工程司將姜宇峰說，依規劃設計階段目標年交通量推估，機車道服務水準可達順暢的C等級；預估民國130年機車交通量為1小時1653輛，單車道已足以應付需求。

目前淡江大橋機車道設計符合2.5米寬度規範，對於外界憂慮機車道過窄，是否評估拓寬車道？公路局指出，橋梁斜索阻尼器位於實體分隔外，沒有侵入機車道，斜索區承受所有橋梁的載重，工程技術上不可移動。

此外，由於淡水河口風力較強，淡江大橋機車道在設計時就考量此點，若機車在橋上行駛，機車容易因風大發生偏移，因此為預防併排行駛可能造成的風險，所以才會採取單車道提供短程淡水八里端過橋通行。