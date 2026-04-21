腸病毒升溫就診破3千例 疾管署估「周周增千例」6月進入流行期

時序進入腸病毒好發季節，疫情開始升溫。疾管署發言人曾淑慧表示，上周國內腸病毒門急診就診計3526人次，較前一周3027人次上升16.5%，疾管署發言人曾淑慧表示，目前腸病毒疫情確實在上升趨勢，預估接下來恐以每周增加千人就醫的速度急升，預計六月中進入流行期並達高峰，提醒家長多加注意。

疾管署監測顯示，近四周實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A6型為多，其次為克沙奇A4型及克沙奇A16型；今年累計4例腸病毒感染併發重症確定病例，分別為感染腸病毒D68型2例，克沙奇A4型及克沙奇A16型各1例，與去年同期4例相當，高於2022年至2024年同期的零至3例。

曾淑慧說，鄰近國家越南腸病毒疫情嚴峻，今年截至4月中旬累計逾2萬6000例，以腸病毒71（EV71）型為主，以胡志明市等南部省市持續出現重症與死亡病例，預估疫情持續上升。中國疫情雖下降，仍高於近2年同期。香港、日本、泰國、新加坡目前疫情則處於低點。

民眾要特別留意嬰幼兒及學幼童健康狀況，孩童若感染腸病毒，需注意是否有重症前兆病徵，並落實生病不上課，避免因與其他幼童接觸造成交叉感染。

疾管署提醒，腸病毒感染者在發病後一周內傳染力最高，家中學幼童如感染腸病毒，應在家休息並避免與其他學幼童接觸，以降低交叉感染的機會，此外，部分患者感染腸病毒後僅有類似感冒等輕微症狀，不易察覺及預防，因此痊癒後仍應請家長及教托育機構留意嬰幼兒健康狀況，並注意個人手部衛生。

5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如經醫師診斷感染腸病毒，請留意學幼童健康狀況，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍，無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。相關資訊可至疾管署全球資訊網，或撥打免付費防疫專線1922或0800-001922洽詢。

時序已進入腸病毒好發季節，疾管署發言人曾淑慧表示，國內腸病毒門急診就診計3526人次，較前一周3027人次上升16.5%，疾管署發言人曾淑慧表示，目前疫情確實是在上升趨勢，預估未來一周增加100人次。記者翁唯真／攝影