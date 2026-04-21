快訊

蘋果50周年換CEO！庫克接班人特納斯迎「川普挑戰」前同事評價曝光

卓榮泰稱進口馬鈴薯「逐顆檢查」 羅廷瑋：騙國會的政治謊言

MLB／流量密碼！大聯盟置頂李灝宇影片 紅襪先前發文遭台灣球迷謾罵

聽新聞
0:00 / 0:00

八仙山導入AI智能控光藍光比例降至2% 打造全台最友善賞螢聖地

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
夜幕低垂，漫步於親水步道，在不打擾自然的前提下觀察螢火蟲飛舞。圖／台中分署提供
夜幕低垂，漫步於親水步道，在不打擾自然的前提下觀察螢火蟲飛舞。圖／台中分署提供

「童螢季」將於4月25日、5月2日及5月9日於八仙山國家森林遊樂區登場，林業及自然保育署台中分署表示，活動走進谷關林間，揭開螢光奧秘，結合互動體驗與闖關遊戲，在春雨滋潤大地後，將帶領民眾走入谷關山林，觀察黑翅螢、紅胸黑翅螢等螢火蟲飛舞的姿態，點亮了森林裡的點點繁星，即日起限量開放報名。

台中分署表示，八仙山國家森林遊樂區位於台中谷關地區，擁有優質的森林與水域環境，區內孕育多種螢火蟲，包括黑翅螢、紅胸黑翅螢、大端黑螢等，是中部熱門的賞螢勝地。

「童螢季」活動從下午2時30分開始，透過趣味關卡讓大小朋友認識螢火蟲的生活史、發光訊號及其生態意義；入夜後則由專業導覽帶領走訪親水區步道，在不干擾生態的前提下，近距離觀察這場春季限定的「螢光晚會」，並藉此傳遞「不捕捉、不照射強光、低干擾」的保育觀念。

台中分署指出，隨著八仙山賞螢環境更趨友善，森林遊樂區與光林智能科技公司共同在園區設置「生態照明示範區」，改善了36組LED燈具，採用獨家「ECOridge生態照明」技術，運用低藍光光譜與AI智能控制，導入AI智慧照明，將藍光比例降至2%以下，此舉不僅維護夜間行走安全，更大幅減少光害對螢火蟲及夜行生物行為模式的干擾，落實生物多樣性保護，更守護棲地生態。

林業保育署台中分署提醒，考量環境承載量，「童螢季」4月25日、5月2日、5月9日每梯次僅限額40人，課程費用為每人700元（不含門票、停車費及食宿），另提供「平日夜間賞螢」方案預約，滿10人即可成團，適合家庭、企業或共學團體。

報名請至「台灣山林悠遊網」查詢連結報名頁面；團體預約請洽詢官方信箱basianshan@gmail.com。園區服務時間為上午6時30分至下午5時，如需住宿或用餐，可洽台中商旅八仙山莊。

八仙山國家森林遊樂區擁有豐富的生態資源，一晚有機會看到多種螢火蟲。圖／台中分署提供
八仙山國家森林遊樂區擁有豐富的生態資源，一晚有機會看到多種螢火蟲。圖／台中分署提供

繁星 森林遊樂區 賞螢

延伸閱讀

奧萬大辦昆蟲標本製作研習 只用「窗殺」屍體當素材

夜探北市僅存古濕地馬明潭 親子驚艷螢火蟲生態

相關新聞

下班帶傘！4縣市大雨特報 恐一路下到晚上

下班要帶傘！中央氣象署下午15時35分針對嘉義等4縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

卓榮泰：進口加工用馬鈴薯發芽、腐爛整顆丟掉 不會進市場

美國發芽馬鈴薯恐可輸台，引發國人憂心。國民黨王鴻薇憂心美國發芽馬鈴薯進入我國市場，指腐爛、發霉、發芽的馬鈴薯經過加工，仍可准予書下，質疑跟美國簽署台美對等貿易協定（ART）犧牲食安到底換到什麼？行政院長卓榮泰強調，加工用進口馬鈴薯若發芽或腐爛，會整顆丟掉「不是把它們挖掉」。

險無法取消！訂房網莫名出現8萬元訂單嚇壞他 網教防盜刷技巧

知名線上訂房平台Booking.com，近期資安事件頻傳。一名網友發文，近日打開Booking.com發現被不明人士預訂了一筆8萬多元的訂單，還好發現得早才能免費取消。

鋒面周四報到 粉專示警：結構較好 全台都有機會出現明顯雨勢

鋒面周四報到，全台有雷雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據歐洲模式最新降雨模擬，周四下半天鋒面正式抵達，各地將陸續轉為雷陣雨天氣，且雨勢預計會持續影響到周五。

苦瓜不只清熱解毒！ 控血糖、降膽固醇 「這吃法」保留最多營養

4月至10月，是台灣苦瓜的主要盛產期，市面上常見白苦瓜、青苦瓜及山苦瓜，其維他命C的含量居瓜類之冠，有「瓜中C王」之稱。長庚仁愛合作聯盟醫院營養師徐佳靖表示，苦瓜的苦味來自苦瓜素，具調節血糖、抑制脂肪吸、收促進新陳代謝的功效。想保留最多營養，關鍵在於「減少加熱時間」，首推涼拌。

2026華航星光馬 10月31日大佳河濱公園開跑

中華航空星光馬拉松今年即將邁入第三屆，華航今宣布「2026 華航馬拉松 星光夜跑」即刻開放網路報名，賽事將於10月31日(六)在台北大佳河濱公園登場。今年規劃半程馬拉松組21K、漫遊健跑組10K及親子星空組6K等三大組別，並以「親子嘉年華」為主題，打造一場結合親子運動、戶外市集、星光音樂會與公益合作的路跑活動，邀請民眾大手牽小手，跑進華航馬拉松。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。