八仙山導入AI智能控光藍光比例降至2% 打造全台最友善賞螢聖地

「童螢季」將於4月25日、5月2日及5月9日於八仙山國家森林遊樂區登場，林業及自然保育署台中分署表示，活動走進谷關林間，揭開螢光奧秘，結合互動體驗與闖關遊戲，在春雨滋潤大地後，將帶領民眾走入谷關山林，觀察黑翅螢、紅胸黑翅螢等螢火蟲飛舞的姿態，點亮了森林裡的點點繁星，即日起限量開放報名。

台中分署表示，八仙山國家森林遊樂區位於台中谷關地區，擁有優質的森林與水域環境，區內孕育多種螢火蟲，包括黑翅螢、紅胸黑翅螢、大端黑螢等，是中部熱門的賞螢勝地。

「童螢季」活動從下午2時30分開始，透過趣味關卡讓大小朋友認識螢火蟲的生活史、發光訊號及其生態意義；入夜後則由專業導覽帶領走訪親水區步道，在不干擾生態的前提下，近距離觀察這場春季限定的「螢光晚會」，並藉此傳遞「不捕捉、不照射強光、低干擾」的保育觀念。

台中分署指出，隨著八仙山賞螢環境更趨友善，森林遊樂區與光林智能科技公司共同在園區設置「生態照明示範區」，改善了36組LED燈具，採用獨家「ECOridge生態照明」技術，運用低藍光光譜與AI智能控制，導入AI智慧照明，將藍光比例降至2%以下，此舉不僅維護夜間行走安全，更大幅減少光害對螢火蟲及夜行生物行為模式的干擾，落實生物多樣性保護，更守護棲地生態。

林業保育署台中分署提醒，考量環境承載量，「童螢季」4月25日、5月2日、5月9日每梯次僅限額40人，課程費用為每人700元（不含門票、停車費及食宿），另提供「平日夜間賞螢」方案預約，滿10人即可成團，適合家庭、企業或共學團體。

報名請至「台灣山林悠遊網」查詢連結報名頁面；團體預約請洽詢官方信箱basianshan@gmail.com。園區服務時間為上午6時30分至下午5時，如需住宿或用餐，可洽台中商旅八仙山莊。