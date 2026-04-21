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華航、長榮航與星宇航空燃油附加費 5月起翻倍

中央社／ 台北21日電

因應油價飆漲，華航、長榮航、星宇航空陸續發函公告，貨運燃油附加費再度調漲，預計自5月起，調漲台灣貨物出口至歐美和亞洲等地區的燃油附加費，漲幅約1倍。

國際油價飆升，不只航空客運燃油附加費調漲，貨運燃油附加費也再度調漲。華航在20日致發漲價函給代理商，表示依公司平均購油成本換算的燃油價格，經呈報民航局核備，將於5月1日調整台灣地區貨物出口至歐美地區與亞洲地區燃油附加費。

根據內容指出，華航預計自5月1日起調漲台灣貨物出口至歐美地區燃油附加費，從目前每公斤41元漲至81元，漲幅近翻倍。從台灣出口至亞洲的燃油附加費方面，從目前每公斤14元漲至28元，也大漲1倍。

星宇航空今天上午發函指出，2026年5月2日零點起調整由台灣地區出口至長程和短程的燃油附加費；漲價數據與調幅和華航公布的內容一致。

長榮航稍早也表示，為反映市場油價變動，長榮航空將自5月2日起調整台灣出口貨運燃油附加費，歐美區調整為每公斤81元，亞洲區調整為每公斤28元。

空運貨攬業者表示，由於油價高漲，航空業者勢必得調整燃油附加費，因應多出來的成本，且4月已經調漲過一波，目前台灣直飛美國的空運價格大約是每公斤新台幣261元至291元，5月再調漲後，將突破300元大關。

業界分析，由於五一連假將近，加上燃油附加費將再調漲，若搶在五一連假及漲價生效前完成報關與進倉作業，可避免每公斤增加約40元的運輸成本，市場預期4月下旬將掀起一波趕出貨潮，不排除月底前美國線艙位一位難求。

長榮航空 華航 星宇航空 油價

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