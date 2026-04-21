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我有憂鬱症嗎？想好好治療心理疾病 研究揭「提升病識感」是關鍵

遠見／ 文／魯皓平
能夠及早發現自己有憂鬱傾向，是及早治療的關鍵。圖／unsplash
能夠及早發現自己有憂鬱傾向，是及早治療的關鍵。圖／unsplash

研究發現，全球有超過10億人患有精神相關疾病，但真正能尋求治療的卻不多，在這當中，能否提升自我對疾病的病識感，是關鍵的主因。

世界衛生組織（WHO）2025年最新報告顯示，全球有超過10億人患有精神疾病，其中憂鬱症焦慮症最為普遍，但僅有9％的憂鬱症患者獲得適當治療。

除了醫療資源不足與社會偏見外，患者如何看待與處遇自己的疾病，更是影響求助意願的關鍵。述一篇發表於《英國醫學雜誌－精神健康》期刊的研究提醒，提升憂鬱症患者對症狀後果、治療效果及疾病認同的理解，能有效預測並促進其採取治療行動。

該研究由德國海德堡大學醫院研究團隊進行，研究對象為871名平均37.5歲、具中度憂鬱症狀且過去一年未就醫的成人。

受試者完成網路篩檢與回饋後，填寫關於疾病信念的簡短問卷，內容包括：症狀對日常生活的影響、治療可能帶來的效果、是否將自身經歷視為憂鬱症，以及是否首次出現類似問題等，於後續6個月內評估是否開始接受心理治療或服用抗憂鬱藥物。

研究結果發現，233名受試者開始接受治療，影響患者就醫行為的核心關鍵在於三種信念：其一是「後果認知」，認為症狀對生活造成重大影響者，就醫意願較高；其次為「治療信心」，相信治療有效能顯著提高啟動治療的機會；最關鍵的則是「疾病認同」，意識到自身症狀即為憂鬱症的人，治療啟動率約提高57％。

即便排除症狀嚴重程度等變項，這些信念對治療決策的預測力依然成立。

「疾病認同」愈早期發現，是治療心理疾病的關鍵

台北市立聯合醫院中興院區精神科兼任主治醫師詹佳真說明，上述研究發現，「個人疾病信念」是影響就醫動機的關鍵，這為臨床的應用提供了重要的介入方向，當大眾能正確連結身體症狀與大腦健康，提升健康知能並強化對治療效益的信念，將能大幅減少憂鬱症帶來的長期負擔。

她分享，受惠於網路資訊普及，年輕族群因接觸到的網路訊息較多，通常在發病一兩個月內，就會先透過網路篩檢量表初步覺察，進而主動就醫，因早期診斷，治療效果相對快速有效。

而年長族群因疾病的認同較低，往往需反覆在各科門診檢查，後由他科醫師轉介至身心科，不僅阻礙治療且易惡化病程，導致需耗費更長的治療時間才能康復，顯示「疾病認同」是介於症狀覺察與接受治療間的關鍵瓶頸。

醫師建議，若民眾或家屬對就醫仍有疑慮或缺乏信心，第一步可先透過「憂鬱症篩檢量表」進行客觀檢測，並輔以衛教影片、文章資訊、病友團體或相關協會的諮詢專線，從建立初步認識開始，將身體不適與疾病觀念進行連結。

詹佳真提醒，建立足夠的疾病認同、縮短猶豫期，才是打破就醫瓶頸並開啟康復程序的有效途徑。

心理不適與生理疾病同樣需要及早發現

董氏基金會心理衛生中心代理主任李麗亭表示，上述研究正代表推動初級預防的核心價值。多年來，基金會持續推動憂鬱症預防宣導，研發情緒檢視量表、影音與教材，協助民眾提升自我覺察與主動關心親友。

令人欣慰的是，民眾從數十年前對憂鬱症的陌生，轉變為現在能不害怕的提及。她建議，心理不適與生理疾病同樣需要「及早發現、及早處遇」，透過基金會線上量表或下載憂鬱情緒檢視APP，覺察與紀錄自身情緒狀態，適時調整或漸進式養成紓壓習慣，若發現情緒困擾已對日常造成影響且持續兩周仍無法改善，則立即尋求專業醫療協助。

此外，若身邊親友陷入低潮卻未意識到嚴重性時，家屬可嘗試從觀察其生活上的改變，如睡眠、飲食或疲累感，作為話題切入點，或是分享軟性的影音或圖文資訊，在不造成壓力的情況下引導其建立認知。

李麗亭提醒，將心理健康的保健融入日常，養成「情緒篩檢」習慣，並在有疑慮時勇於尋求專業心理諮商。唯有「預防勝於治療」，才能降低憂鬱症與其他心理疾病的風險，守護心理健康。

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（本文出自2026.04.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

憂鬱症 焦慮

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