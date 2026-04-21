種苗場洋蔥育苗新技術 發芽率可提升至8成以上

近幾年極端氣候帶來頻繁強降雨，對洋蔥育苗作業造成嚴峻挑戰，農業部種苗改良繁殖場研發出新技術，證實發芽率可提升至8成以上。

農業部今天發布新聞稿指出，種苗場自民國113年起，推動「洋蔥穴盤育苗調適技術」研發，整合洋蔥種子造粒、設施穴盤育苗管理及凝膠固化3項核心技術，並結合機械播種與機械移植，逐步建立兼具防災與省工效益的育苗生產模式。

種苗場表示，近年極端氣候加劇，強降雨頻繁發生，對洋蔥育苗作業造成嚴峻挑戰。傳統露地土拔苗方式易受豪雨影響，常導致土壤積水、畦面崩壞、爛根及出苗不整齊等情形，發芽率僅約6至7成，影響後續栽培管理與產量穩定。

種苗場導入成功研發的「洋蔥穴盤育苗調適技術」，並結合設施栽培，有效改善水分調控與排水條件，降低強降雨對育苗的影響。

種苗場介紹這項新的育苗技術，先透過種子造粒改善洋蔥種子細小且形狀不規則的特性，提升播種精準度與出苗整齊度；其次藉由設施進行穴盤育苗管理，搭配適當水分與肥培控制，培育生長一致且健壯的幼苗；最後於定植前進行凝膠固化處理，穩定根系介質，提高機械定植順暢度，同時有效降低人力需求。

種苗場發現，導入新的育苗技術後，洋蔥發芽率可提升至8成以上，苗株整齊度與根系健全度明顯改善，整體存活率顯著提高。

根據種苗場在洋蔥產區試驗結果顯示，穴盤育苗技術不僅可降低強降雨對育苗作業的衝擊，也能結合機械化操作節省人力與時間成本，提升整體作業效率與規模化能力。