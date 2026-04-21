快訊

蘋果50周年換CEO！庫克接班人特納斯迎「川普挑戰」前同事評價曝光

卓榮泰稱進口馬鈴薯「逐顆檢查」 羅廷瑋：騙國會的政治謊言

MLB／流量密碼！大聯盟置頂李灝宇影片 紅襪先前發文遭台灣球迷謾罵

聽新聞
0:00 / 0:00

種苗場洋蔥育苗新技術 發芽率可提升至8成以上

中央社／ 台北21日電

近幾年極端氣候帶來頻繁強降雨，對洋蔥育苗作業造成嚴峻挑戰，農業部種苗改良繁殖場研發出新技術，證實發芽率可提升至8成以上。

農業部今天發布新聞稿指出，種苗場自民國113年起，推動「洋蔥穴盤育苗調適技術」研發，整合洋蔥種子造粒、設施穴盤育苗管理及凝膠固化3項核心技術，並結合機械播種與機械移植，逐步建立兼具防災與省工效益的育苗生產模式。

種苗場表示，近年極端氣候加劇，強降雨頻繁發生，對洋蔥育苗作業造成嚴峻挑戰。傳統露地土拔苗方式易受豪雨影響，常導致土壤積水、畦面崩壞、爛根及出苗不整齊等情形，發芽率僅約6至7成，影響後續栽培管理與產量穩定。

種苗場導入成功研發的「洋蔥穴盤育苗調適技術」，並結合設施栽培，有效改善水分調控與排水條件，降低強降雨對育苗的影響。

種苗場介紹這項新的育苗技術，先透過種子造粒改善洋蔥種子細小且形狀不規則的特性，提升播種精準度與出苗整齊度；其次藉由設施進行穴盤育苗管理，搭配適當水分與肥培控制，培育生長一致且健壯的幼苗；最後於定植前進行凝膠固化處理，穩定根系介質，提高機械定植順暢度，同時有效降低人力需求。

種苗場發現，導入新的育苗技術後，洋蔥發芽率可提升至8成以上，苗株整齊度與根系健全度明顯改善，整體存活率顯著提高。

根據種苗場在洋蔥產區試驗結果顯示，穴盤育苗技術不僅可降低強降雨對育苗作業的衝擊，也能結合機械化操作節省人力與時間成本，提升整體作業效率與規模化能力。

極端氣候 農業部 農業 洋蔥

相關新聞

下班帶傘！4縣市大雨特報 恐一路下到晚上

下班要帶傘！中央氣象署下午15時35分針對嘉義等4縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

卓榮泰：進口加工用馬鈴薯發芽、腐爛整顆丟掉 不會進市場

美國發芽馬鈴薯恐可輸台，引發國人憂心。國民黨王鴻薇憂心美國發芽馬鈴薯進入我國市場，指腐爛、發霉、發芽的馬鈴薯經過加工，仍可准予書下，質疑跟美國簽署台美對等貿易協定（ART）犧牲食安到底換到什麼？行政院長卓榮泰強調，加工用進口馬鈴薯若發芽或腐爛，會整顆丟掉「不是把它們挖掉」。

險無法取消！訂房網莫名出現8萬元訂單嚇壞他 網教防盜刷技巧

知名線上訂房平台Booking.com，近期資安事件頻傳。一名網友發文，近日打開Booking.com發現被不明人士預訂了一筆8萬多元的訂單，還好發現得早才能免費取消。

鋒面周四報到 粉專示警：結構較好 全台都有機會出現明顯雨勢

鋒面周四報到，全台有雷雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據歐洲模式最新降雨模擬，周四下半天鋒面正式抵達，各地將陸續轉為雷陣雨天氣，且雨勢預計會持續影響到周五。

苦瓜不只清熱解毒！ 控血糖、降膽固醇 「這吃法」保留最多營養

4月至10月，是台灣苦瓜的主要盛產期，市面上常見白苦瓜、青苦瓜及山苦瓜，其維他命C的含量居瓜類之冠，有「瓜中C王」之稱。長庚仁愛合作聯盟醫院營養師徐佳靖表示，苦瓜的苦味來自苦瓜素，具調節血糖、抑制脂肪吸、收促進新陳代謝的功效。想保留最多營養，關鍵在於「減少加熱時間」，首推涼拌。

2026華航星光馬 10月31日大佳河濱公園開跑

中華航空星光馬拉松今年即將邁入第三屆，華航今宣布「2026 華航馬拉松 星光夜跑」即刻開放網路報名，賽事將於10月31日(六)在台北大佳河濱公園登場。今年規劃半程馬拉松組21K、漫遊健跑組10K及親子星空組6K等三大組別，並以「親子嘉年華」為主題，打造一場結合親子運動、戶外市集、星光音樂會與公益合作的路跑活動，邀請民眾大手牽小手，跑進華航馬拉松。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。