里昂國際插畫藝術節9月登場 邀台灣創作者駐村

法國里昂國際插畫藝術節將於9月登場，今年邀請台灣擔任主題國，展現台灣插畫創作能量，文化部即日起啟動「2026台法插畫駐村計畫」，將選出代表前往交流。

根據文化部今天發布的新聞稿，這項由文化部駐法國台灣文化中心與法國知名文化創意機構KIBLIND共同推動的計畫，預計遴選1至3名台灣優秀插畫創作者，於9月4日至28日赴法國巴黎及里昂，進行為期1個月的駐村交流。

新聞稿指出，里昂國際插畫藝術節（IF IllustrationFestival）由KIBLIND於2023年創辦，透過展覽、工作坊及跨域活動，已逐步成為歐洲重要插畫交流平台。

「2026台法插畫駐村計畫」為「里昂國際插畫節－台灣焦點」活動的一環，提供創作者國際旅運、駐村期間住宿、工作室及1200歐元創作費，並協助建立國際藝術網絡，期盼透過深度交流與創作實踐，促進台法文化合作，並強化台灣插畫在國際舞台的能見度。

「2026台法插畫駐村計畫」徵件自即日起至5月22日止，詳見https://forms.gle/WFzY5Go9xPiKaDwe8，入選名單預計於7月上旬公布。