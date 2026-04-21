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新增2例M痘本土病例 今年個案是去年同期2倍

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
避免M痘感染，疾管署呼籲，如出現皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒、寒顫、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大，如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、風險場域暴露史或相關接觸史。圖／疾管署提供
避免M痘感染，疾管署呼籲，如出現皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒、寒顫、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大，如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、風險場域暴露史或相關接觸史。圖／疾管署提供

疾管署公布今年4月新增2例M痘確定病例，分別為30多歲及40多歲男性，均未接種Ｍ痘疫苗，且皆自述三月曾與不特定異性有性交易或相約性行為。患者因身體或臉部出現水泡或皮疹及發燒等症狀就醫，於通報後確診。

疾管署發言人曾淑慧表示，M痘今年累計12例，相較去年同期6例，增加一倍，雖低於2023年的病例數，但社區疫情傳播風險持續，Ｍ痘可透過疫苗預防，提醒高風險族群盡早接種。

防疫醫師林詠青說明，北部40多歲男子並未接種疫苗，3月下旬下腹部出現皮疹，1周後範圍擴大，臉部也出現，更有發燒、畏寒倦怠、頭痛、肌肉痠痛等。經急診醫師診斷為感染M痘，收住隔離病房，經採檢確診。目前個案已返家，後續將自主健康管理。疫調時個案自述無國外旅遊史，但有跟不特定異性發生性行為及相約性行為。

另一名個案，為30多歲男性，3月下旬會陰部出現紅疹且有發燒症狀，一開始至診所就醫診斷是皰疹開藥回家休息，不過症狀未改善，發病一周後再次就醫，醫師建議轉診到醫院經通報M痘，並採檢確認。林詠青指出，經疫調個案於暴露期間無旅遊史，且也有與不特定異性對象性行為。

曾淑慧說，國內今年截至4月20日，今年新增12例M痘確定病例，含11例本土及1例境外移入，皆為青壯年男性，介於25至50歲，台北市3例、新北市3例、桃園市1例、新竹縣2例、台中市1例及台南市2例。經疫調發現皆有透過網路相約或至營業場所等不安全性行為，近8成未接種過M痘疫苗。

我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至今年4月20日，累計確診528例病例，含492例本土及36例境外移入。

全球M痘疫情持續，今年截至2月，共46國家與地區報告1184例新增確診，其中4例死亡，58.6%集中於非洲，歐洲病例數微幅上升5.6%。2022年起，全球M痘確定病例已累計144國，通報逾18.1萬例確診及492例死亡，主要分布於美、非兩洲。

目前M痘Ib型病毒跨國傳播威脅增加，歐洲的奧地利、比利時、葡萄牙、西班牙與英國出現持續性社區傳播，近期美洲的阿根廷、厄瓜多及亞洲的新加坡皆出現首例境外移入或本土個案，整體而言，一般民眾傳播風險評估雖為低，但具有風險性行為族群，特別是無固定性伴侶者，評估風險為中等。

林詠青說，M痘潛伏期長達21天，部分個案在症狀出現前1至4天即可傳播予他人，接種疫苗為目前最有效的預防方式。目前疫苗庫存充足，全國共312家合作醫療院所可提供公費M痘疫苗接種服務，呼籲符合接種條件民眾，包括近一年有風險性行為者，例多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等、過去曾罹患性病、或性接觸對象有前述任一情形者等盡速完成2劑公費M痘疫苗接種。

截至今年3月底，已有10萬7014人至少接種1劑M痘疫苗，其中7萬5751人完成2劑疫苗接種，顯示仍有3萬1263人，約占29%，待接種第2劑疫苗。疾管署提醒，接種第一劑M痘疫苗14天後，對疾病的保護力僅有約4成至8成，而完成接種2劑疫苗後，則可高達9成保護力。

公費接種醫療院所相關資訊可至疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw）的M痘專區查詢。不符合公費M痘疫苗接種資格者，「經醫師評估」確有暴露風險者，可至全國八家旅遊醫學合約醫院自費接種M痘疫苗，相關資訊可至疾管署全球資訊網的「國際旅遊與健康」查詢。

4月最後一周是世界衛生組織訂定「世界免疫周」，疫苗接種已為全球公認最安全、最成功且最具成本效益的傳染病防治措施之一，提醒符合各類疫苗接種資格或有接種需求的民眾踴躍施打疫苗，提升自身免疫保護力，共同守護家庭與社區健康安全。

疾管署公布今年4月新增2例M痘確定病例，分別為30多歲及40多歲男性，均未接種Ｍ痘疫苗，且皆自述３月曾與不特定異性有性交易或相約性行為，因身體或臉部出現水泡或皮疹及發燒等症狀就醫，並於通報後確診。記者翁唯真／攝影
疾管署公布今年4月新增2例M痘確定病例，分別為30多歲及40多歲男性，均未接種Ｍ痘疫苗，且皆自述３月曾與不特定異性有性交易或相約性行為，因身體或臉部出現水泡或皮疹及發燒等症狀就醫，並於通報後確診。記者翁唯真／攝影

疫苗 傳染病

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