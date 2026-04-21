食安連環爆…北市夜市攤商投保率不及格 市場處曝3大原因

近期高雄、新北等食安連環爆，夜市攤商食安投保率低，若發生重大食安消費者恐求助無門，北市議員吳世正建議市府推動「食安保險認證標章」，並且找產險工會設計適合小攤商的保單。市場處也分析攤商投保意願不高原因，包括缺風險意識、法規強制力不足、小規模攤販無商業登記、理賠條件與現實脫節等。

根據北市市場處統計，台北市現有47處公有零售市場，共有699攤飲食類攤商，已有694攤完成投保，投保率高達99%；但夜市與流動攤商的18處攤集場，共有1077攤飲食攤，卻僅有636攤投保，投保率僅約59%，仍有待加強。

吳世正說，根據食品安全衛生管理法第13條規定，具備商業登記、公司登記或工廠登記的餐飲業者，才屬強制投保對象，新北市政府及台南市政府都是鼓勵攤商自行投保，僅有台北市政府和台中市政府納入公有市場攤商契約，要求強制投保，這也導致多數小本經營、無登記的攤販成為法規灰色地帶。

市場處長黃宏光表示，公有零售市場部分，攤集場目前是鼓勵投保的推廣方向，會了解一下攤集場意見，但攤商多覺得自己小本經營，營業規模有限，不過小攤商為非登記的餐飲業者，投保營業風險的觀念也比較不足，但會持續宣導。

市場處也分析小攤商投保率低的三點原因，第一，風險意識與規模限制：小本經營者營業額有限，視保費為額外負擔，且普遍缺乏營業風險意識，不認為有投保必要性；第二，法規強制力不足：小規模攤販無商業登記、公司登記或工廠登記，無食安法強制投保規定；第三，理賠條件與現實脫節：理賠條件較嚴格，且要求標示日期、保存方式與攤商特性不符，恐生理賠爭議。

吳世正提出三大具體建議，包括建立「食安保險認證標章」，讓「有保險、更安心」成為生意加分的誘因，從「強制要求」轉向「市場驅動」；儘速研議「攤商專屬條款」：市場處儘速與產險公會針對夜市攤販「現做現賣」的特性，研擬簡化版的理賠認定標準，調整關於「標示日期」等對攤商不切實際的規定，確保「出事真的能賠」。

第三，強化保險知識教育與法規媒合：市場處應深入夜市自治會舉辦說明會或加強宣導，讓攤商知道投保不僅是保障客人，更是保障自己的身家財產，避免因一次食安事故就導致傾家蕩產。

黃宏光表示，會在兩個月內研議投保認證標章，也會持續加強宣導相關教育宣導，並且與產險公會討論投保方向。