診所為半數護理師調薪2千元 健保診察費多40點 護理界：有助實質加薪

衛福部健保署近期公告，自4月起，基層診所若為半數以上護理師加薪一個投保級距，約2千元，每位病患看診可多給付40點，比過去獎勵機制的30點，再提高10點。護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴說，反應健保總額提升，投保級距規範可確保護理薪資實質增加，且依過去經驗，除政策鼓勵，有些診所也主動掏錢提升護理薪資。

健保署公告，4月起若基層診所為半數以上護理人員調薪半數以上，且薪資調整至少1個投保級距，且調整後不得低於3萬3千元，門診診察費可加計獎勵30點，作為護理獎勵金。

陳麗琴指出，已投保級距連動獎勵制度，可確保院所為護理人員加薪，避免獎勵院所後、款項未進到護理人員口袋情況，這項機制實施至今為第3年，今年起獎勵點數從30點提升至40點，反應今年健保總額提升。

陳麗琴指出，依過往經驗，健保署祭出獎勵，院所多拿來為護理人員加薪，有些診所為回饋護理師辛勞，甚至願意另外自掏腰包為護理人員調薪，幅度超過一個健保級距。獎勵機制雖要求半數護理人員加薪即可，但部分診所自主為全數護理人員加薪，護理薪資正逐步提升，衛福部也對外強調，隨點值提升，醫療院所應回饋護理人員，護理界則要求確保相關獎勵確實進入護理人員口袋。

除基層診所外，陳麗琴指出，醫院目前有「護理人力政策整備12項策略計畫」中的夜班獎勵金、三班護病比獎勵金等，這些也是政府出資的獎勵措施，且要求醫院公告獎金使用方式，隨健保成長率大於5成，醫院經營者有多餘收入，新光醫院等各家院所，陸續「當起領頭羊」幫護理人員加薪，「護理人員求職多考慮薪資」，盼各家醫院跟進加薪，提升護理待遇，也能確保醫院護理人力。