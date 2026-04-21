快訊

要拘提柯建銘！涉過失傷害徐巧芯不出庭 審判長：囑託拘提

78歲雷洪動脊椎手術5小時病房照曝光 昔擁6妻妾今病榻只剩她

富邦媒下午4點半開重訊記者會 副總呂鈺萍說明重大決議

聽新聞
0:00 / 0:00

診所為半數護理師調薪2千元 健保診察費多40點 護理界：有助實質加薪

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴指出，護理薪資正逐步提升，衛福部也對外強調，隨點值提升，醫療院所應回饋護理人員，護理界則要求確保相關獎勵確實進入護理人員口袋。本報資料照片。
護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴指出，護理薪資正逐步提升，衛福部也對外強調，隨點值提升，醫療院所應回饋護理人員，護理界則要求確保相關獎勵確實進入護理人員口袋。本報資料照片。

衛福部健保署近期公告，自4月起，基層診所若為半數以上護理師加薪一個投保級距，約2千元，每位病患看診可多給付40點，比過去獎勵機制的30點，再提高10點。護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴說，反應健保總額提升，投保級距規範可確保護理薪資實質增加，且依過去經驗，除政策鼓勵，有些診所也主動掏錢提升護理薪資。

健保署公告，4月起若基層診所為半數以上護理人員調薪半數以上，且薪資調整至少1個投保級距，且調整後不得低於3萬3千元，門診診察費可加計獎勵30點，作為護理獎勵金。

陳麗琴指出，已投保級距連動獎勵制度，可確保院所為護理人員加薪，避免獎勵院所後、款項未進到護理人員口袋情況，這項機制實施至今為第3年，今年起獎勵點數從30點提升至40點，反應今年健保總額提升。

陳麗琴指出，依過往經驗，健保署祭出獎勵，院所多拿來為護理人員加薪，有些診所為回饋護理師辛勞，甚至願意另外自掏腰包為護理人員調薪，幅度超過一個健保級距。獎勵機制雖要求半數護理人員加薪即可，但部分診所自主為全數護理人員加薪，護理薪資正逐步提升，衛福部也對外強調，隨點值提升，醫療院所應回饋護理人員，護理界則要求確保相關獎勵確實進入護理人員口袋。

除基層診所外，陳麗琴指出，醫院目前有「護理人力政策整備12項策略計畫」中的夜班獎勵金、三班護病比獎勵金等，這些也是政府出資的獎勵措施，且要求醫院公告獎金使用方式，隨健保成長率大於5成，醫院經營者有多餘收入，新光醫院等各家院所，陸續「當起領頭羊」幫護理人員加薪，「護理人員求職多考慮薪資」，盼各家醫院跟進加薪，提升護理待遇，也能確保醫院護理人力。

薪資 加薪 衛福部

延伸閱讀

杜絕狼醫！醫改會籲性平納入醫院評鑑 堵制度漏洞

澎湖護理人力不足 縣府與護專策略聯盟補短缺

醫護輪班「獎勵金」只有92元！她點開明細傻眼 網炸鍋：污辱性極強

保障教師權益 冤案復職補全薪、學術加給

相關新聞

卓榮泰：進口加工用馬鈴薯發芽、腐爛整顆丟掉 不會進市場

美國發芽馬鈴薯恐可輸台，引發國人憂心。國民黨王鴻薇憂心美國發芽馬鈴薯進入我國市場，指腐爛、發霉、發芽的馬鈴薯經過加工，仍可准予書下，質疑跟美國簽署台美對等貿易協定（ART）犧牲食安到底換到什麼？行政院長卓榮泰強調，加工用進口馬鈴薯若發芽或腐爛，會整顆丟掉「不是把它們挖掉」。

影／奪「台灣米金牌」竟遭停發老農津貼 南投農嘆：獎勵變懲罰

南投草屯農民李啟元潛心鑽研種稻40多年，前年勇奪「台灣稻米達人選拔」非香米組金牌，好不容易靠著自家優質稻米獲獎金60萬元，卻遭判定超出老農津貼排富門檻，被中央通知停發老農津貼1年，令他氣餒悲嘆「獎勵根本變懲罰」！

沒事了？淡江大橋機車道挨批像「狗道」公路局：符安全規範

淡江大橋預計5月12日通車，機車道設計卻引發熱議，有民眾認為機車道過於狹窄像「狗道」，擔憂發生車禍時將非常危險。交通部公路局今強調，淡江大橋機車專用道是依公路路線設計規範設置，已整備安全救援機制，若機車道發生事故，救護車輛仍可利用鄰近主線車道靠近事故地點，並視現場狀況運用自行車及人行空間協助人員救援。

我有憂鬱症嗎？想好好治療心理疾病 研究揭「提升病識感」是關鍵

研究發現，全球有超過10億人患有精神相關疾病，但真正能尋求治療的卻不多，在這當中，能否提升自我對疾病的病識感，是關鍵的主因。 世界衛生組織（WHO）2025年最新報告顯示，全球有超過10億人患有精神疾病，其中憂鬱症和焦慮症最為普遍，但僅有9％的憂鬱症患者獲得適當治療。 除了醫療資源不足與社會偏見外，患者如何看待與處遇自己的疾病，更是影響求助意願的關鍵。述一篇發表於《英國醫學雜誌－精神健康》期刊的研究提醒，提升憂鬱症患者對症狀後果、治療效果及疾病認同的理解，能有效預測並促進其採取治療行動。 該研究由德國海德堡大學醫院研究團隊進行，研究對象為871名平均37.5歲、具中度憂鬱症狀且過去一年未就醫的成人。 受試者完成網路篩檢與回饋後，填寫關於疾病信念的簡短問卷，內容包括：症狀對日常生活的影響、治療可能帶來的效果、是否將自身經歷視為憂鬱症，以及是否首次出現類似問題等，於後續6個月內評估是否開始接受心理治療或服用抗憂鬱藥物。 研究結果發現，233名受試者開始接受治療，影響患者就醫行為的核心關鍵在於

用電量驚人！台積電高雄開發案 環團喊話：綠電自己扛

環境部今下午將舉行「南部科學園區楠梓園區開發計畫」第二階段環境影響評估範疇界定會議，也就是台積電在高雄5個2奈米廠的開發案。環保團體會前於環境部前召開記者會，指此開發案的年用電量約112億度，等同於高雄市2025全年住商用電規模，而所需用電卻全靠高汙染的興達電廠，要求半導體龍頭的台積電不能只當綠電購買者，也應承擔更多環境責任，挹注資源與地方共創再生能源。

險無法取消！訂房網莫名出現8萬元訂單嚇壞他 網教防盜刷技巧

知名線上訂房平台Booking.com，近期資安事件頻傳。一名網友發文，近日打開Booking.com發現被不明人士預訂了一筆8萬多元的訂單，還好發現得早才能免費取消。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。