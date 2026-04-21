國泰青年節邁入50周年！3×3籃球賽報名倒數 獎學金助攻學子放膽追夢

深耕校園半世紀、陪伴無數青年成長的國泰金控年度指標盛事「國泰青年節」，今年正式迎來50周年里程碑。國泰金控長期以來不間斷地見證學子蛻變，並以實際行動支持年輕世代逐夢。今年活動以「一起不只是1+1」為品牌核心精神，備受矚目的「高中暨大專3 × 3籃球賽」與「保戶子女獎學金」報名已進入最後倒數階段，呼籲全台學子把握機會，站上舞台展現自我。

作為國泰青年節的重頭戲，「高中暨大專3 × 3籃球賽」多年來成功帶動校園運動風氣，更成為基層籃球好手切磋球技、展現團隊默契的首選平台。3 × 3籃球賽事強調極致的速度感與強大的臨場反應，這不僅是個人球技的較量，更是團隊精神的終極考驗。

本屆賽事預計自5月17日起，於全台各地展開4場激烈的初賽，屆時將匯聚北中南各路好手正面對決。最終決賽定於6月6日在台北實踐大學盛大登場，決定年度冠軍寶座。該項賽事每年平均吸引近1,000隊報名參加，已然成為台灣校園籃球界具代表性的年度盛事。

除了熱血的體育競技，國泰青年節亦持續投入實質資源，透過「保戶子女獎學金」展現對青年培力的承諾。該獎學金每年吸引超過6萬名學生申請，今年同樣提供高中組2,000元、大專組3,000元獎學金，凡符合資格並完成線上申請者，皆可獲得紀念品並參與抽籤，申請截止至4月21日，符合資格的青年學子務必把握最後機會申請。

國泰金控積極實踐「BETTER TOGETHER共創更好」的企業願景，將對青年的關注由學業與運動延伸至全方位的健康生活。除了國泰青年節，國泰亦長期整合資源推動「Fitback健康吧」、校園反毒教育及交通安全守護等多元專案。透過多面向的社會參與，國泰金控期盼能始終與年輕世代並肩前行。

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