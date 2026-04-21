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日本麻疹疫情升溫 國內上周新增5年來首例外籍學生病例

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
出現疑似麻疹症狀須留意，包括發燒、紅疹、結膜炎、鼻炎與咳嗽。疾管署指出，麻疹傳染力極強，出現疑似症狀應儘快戴上口罩就醫，並主動告知醫師相關接觸史。圖／疾病署提供
出現疑似麻疹症狀須留意，包括發燒、紅疹、結膜炎、鼻炎與咳嗽。疾管署指出，麻疹傳染力極強，出現疑似症狀應儘快戴上口罩就醫，並主動告知醫師相關接觸史。圖／疾病署提供

我國上周新增一例麻疹境外移入個案，疾管署發言人曾淑慧表示，患者為近5年首例外籍學生確定病例，於3月底入境台灣，4月初出現發燒、結膜炎及紅疹等症狀，經採檢送驗確診。目前國際麻疹疫情嚴峻，日本近期疫情上升，今年至4月8日累計236例，為近7年同期最高，有計畫赴日民眾注意做好個人衛生防範。

疾病署表示，麻疹傳染力極強，出現疑似麻疹症狀須留意，包括發燒、紅疹、結膜炎、鼻炎與咳嗽，出現疑似症狀應儘快戴上口罩就醫，並主動告知醫師相關接觸史。

疾管署防疫辦公室副主任李佳琳表示，新增麻疹境外移入個案為北部10多歲外國籍學生，今年3月底入境，4月上旬陸續出現發燒、喉嚨痛及紅疹等症狀，就醫後通報採檢確診。

疾管署表示，今年累計8例麻疹病例，年齡介於未滿1歲至50多歲，其中2例為國內感染病例，另6例為境外移入病例，感染國家為越南、馬來西亞、美國、印度、印尼及吉爾吉斯各1例；另2例國內感染，均為群聚相關個案(分屬2起群聚事件)，均監測期滿。

全球麻疹疫情持續，亞洲如印尼、印度、越南、馬來西亞、吉爾吉斯、孟加拉、日本及哈薩克等國持續出現病例。日本近期疫情上升，今年迄4月8日累計報告236例，為近7年同期最高，分布以東京都、鹿兒島縣為多；中亞吉爾吉斯自去年迄今報告逾8500例，哈薩克今年1月報告1951例確定病例。

美洲墨西哥疫情嚴峻迄今已逾9000例，瓜地馬拉疫情上升報告逾3500例，美國報告逾1700例；歐洲英國今年迄4月13日累計報告407例，歐盟今年2月共計11國報告139例病例，以義大利、西班牙為多。

疾管署已針對孟加拉、印尼、瓜地馬拉、墨西哥、越南及印度等10國發布旅遊疫情建議等級第二級：警示（Alert），請民眾對當地採取加強防護；另30國列為第一級：注意（Watch），提醒民眾遵守當地的一般預防措施。

疾管署提醒，麻疹傳染力極強，可由空氣傳播，近期國際疫情持續，如曾有流行地區旅遊史，返國3周內出現發燒、紅疹、鼻炎、咳嗽、結膜炎等疑似麻疹症狀，請務必戴上口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊及暴露史。另如與確診個案有相關接觸史，或已經地方衛生局匡列為接觸者，應落實健康監測及防護措施，並請醫師提高警覺，於病人就醫時，落實詢問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、是否群聚），加強疑似個案診斷與通報。

疾管署呼籲，接種疫苗為預防麻疹最有效的方法，目前國內公費麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）儲備量充足，提醒民眾按時帶幼兒接種。另因經由接種麻疹相關疫苗所產生的抗體會隨時間而衰退，建議1966年(含)以後出生的成人，近期如計畫前往麻疹流行地區，可於出國前2至4周至旅遊醫學門診諮詢評估接種MMR疫苗。

我國上周新增1例麻疹境外移入個案，疾管署發言人曾淑慧表示，該個案為近5年首例外籍學生確定病例。記者翁唯真／攝影
我國上周新增1例麻疹境外移入個案，疾管署發言人曾淑慧表示，該個案為近5年首例外籍學生確定病例。記者翁唯真／攝影

我國上周新增1例麻疹境外移入個案，疾管署發言人曾淑慧表示，該個案為近5年首例外籍學生確定病例。記者翁唯真／攝影
我國上周新增1例麻疹境外移入個案，疾管署發言人曾淑慧表示，該個案為近5年首例外籍學生確定病例。記者翁唯真／攝影

日本 曾淑慧 疾管署 麻疹

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