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沒事了？淡江大橋機車道挨批像「狗道」公路局：符安全規範

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
淡江大橋機車道過窄遭外界質疑。交通部公路局今強調，淡江大橋機車專用道是依公路路線設計規範設置。本報資料照片
淡江大橋機車道過窄遭外界質疑。交通部公路局今強調，淡江大橋機車專用道是依公路路線設計規範設置。本報資料照片

淡江大橋預計5月12日通車，機車道設計卻引發熱議，有民眾認為機車道過於狹窄像「狗道」，擔憂發生車禍時將非常危險。交通部公路局今強調，淡江大橋機車專用道是依公路路線設計規範設置，已整備安全救援機制，若機車道發生事故，救護車輛仍可利用鄰近主線車道靠近事故地點，並視現場狀況運用自行車及人行空間協助人員救援。

淡江大橋預計5月12日通車，機車道設計卻引發熱議，有民眾認為機車道過於狹窄像「狗道」，擔憂發生車禍時將非常危險。立法院交通委員會預計周四前往淡江大橋考察，立委洪孟楷邀運安會出席，並拋出汽車道汽機車混流可能性。運安會今表示，未來運輸安全研討會將提出該議題討論外，道路安全檢核機制也可納入機車道。

針對外界關心淡江大橋機車專用道橫斷面設置寬度是否符合及事故處理及救援相關看法或意見，公路局表示，淡江大橋是省道台61線快速公路系統，依規定普通重型以下之一般機車係不得行駛快速公路主線；惟考量淡水、八里兩地之短程旅次需求，另於快速公路主線車道外側規劃設置實體分隔之機車專用單車道，以兼顧快速公路功能與地方短程聯絡需求。

公路局副總工程司將姜宇峰表示，該機車專用道速限為每小時40公里，全橋長約2公里，行駛時間約3分鐘；淡江大橋機車專用道是採全段(包含上、下引道及橋面段)分隔式機車道設計，橫斷面寬度為2.5公尺，符合《公路路線設計規範》之規定。

姜宇峰說，屬快速公路系統之淡江大橋，橋面同時整合快速公路主線、機公車、未來輕軌、自行車、行人等及人本交通等通行環境佈設，必須在有限橋面空間下進行安全分流與配置。機車專用道採單向單車道設計，依規劃設計階段目標年之預估交通量、整體橋面條件及使用需求進行規劃設計。淡江大橋機車專用道之通車使用仍須依規範繪設必要的標線，指示或引導車流更安全行駛；考量主橋斜張鋼纜區段之斜索阻尼器雖位於機車專用道護欄外側，為降低潛在可能的視覺影響，故在該範圍之機車道範圍內分別調整內、外路肩寬度，以導引機車騎士能更安全地通過。

針對外界所稱約1.5公尺或1.6公尺，係標線內之空間，並非工程設計規範所認定之横斷面車道寬度規範。

至於外界關心的事故處理及救援議題，姜宇峰說表示，相關應變機制已完成整備，若機車道發生交通事故，相關事故處理及救援，基本上與現行橋面採機車專用道及引道發生事故時之處理相同，救護車輛可利用鄰近主線車道靠近事故地點，並視現場狀況運用自行車及人行空間協助救援；但若事故車輛無法自行移動，未來淡江大橋橋梁管理中心併已規劃24小時機車專用道拖吊處理之必要機具，以迅速排除事故車輛，恢復橋面車流通行。

公路局強調，淡江大橋機車專用道的設置係符合設計規範，並整體考量公路定位、規範依據、橋面條件、安全分流之規劃設計。因應淡江大橋後續之通車，公路局也將再加強宣導未來正式開放通車後，相關車道使用及安全行駛事宜，以確保用路人通行安全及整體運作順暢。

交通部公路局副總工程司將姜宇峰(中)今強調，淡江大橋機車專用道是依公路路線設計規範設置，已整備安全救援機制。記者甘芝萁／攝影
交通部公路局副總工程司將姜宇峰(中)今強調，淡江大橋機車專用道是依公路路線設計規範設置，已整備安全救援機制。記者甘芝萁／攝影

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