台中黃牛票3年只罰19件…議員質疑查緝跟不上 市府：鼓勵實名制

台中市近年演唱會和展演活動增加，今年已舉辦70場，黃牛票問題也日益嚴重，市府近3年裁罰19件黃牛票、開出102萬元罰鍰，議員質疑件數和金額與其他直轄市相比，落差明顯，呼籲透過各方面加強查緝。市府表示，一直鼓勵業者採取實名制減少黃牛，但實務上仍有困難。

文化部2023年5月公布修正「文化創意產業發展法」，增訂第10條之一，專門針對黃牛票開出重罰，加價轉售票券可處面價10到50倍罰鍰，使用假身分或機器搶票可處3年以下徒刑與300萬元以下罰金，同時鼓勵檢舉，檢舉人可獲得裁罰金額20%獎金，最高10萬元。

市府表示，文化部2023年中修正文創法之後，台中截制今年3月累計收受的黃牛票檢舉案件總共217件，調查後符合裁罰要件為19件，共開出102萬5000元罰鍰，並核發18件、20萬2440元檢舉獎金。

台中市無黨籍議員林昊佑今天質詢指出，2024年台中全年售票演出123場，今年上半年則是70場，可以想見全年會再創新高，但市府查緝黃牛票的行為卻沒有同步跟上；2021、2022年裁罰案件掛零，中央修法後，2023到2024年也僅裁罰約15件。

林昊佑表示，台中市的裁罰數量與其他直轄市相比明顯偏低，以台北市為例，1年就裁罰將近400件、裁罰金額4000萬元，中市府的執法力道明顯不足；林建議，除了加強查緝，市府也要從制度著手，比照台北鼓勵實名制，如業者採實名制可以得到場館租金優惠。

文化局長陳佳君答詢回應，黃牛票裁罰必須有明確的交易事證，市府接獲的檢舉案件不少，但大部分因證據不足無法裁罰，未來會強化蒐證，並配合警局聯合查處。市府補充，未成案的原因包含票券座位號重複的誤會案件、代購案件、難以確認黃牛票賣票人身分、檢舉資料不全等等。

新聞局長欒治誼表示，市府非常鼓勵業者採取實名制，但實務上確實有一定難度，業者常反映的問題是進場效率和人流管控，如果採實名制需要檢查所有入場者的身分，很可能拖慢整體活動時間；市府會持續和業者研議，商量可行的做法。