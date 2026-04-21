影／奪「台灣米金牌」竟遭停發老農津貼 南投農嘆：獎勵變懲罰

南投草屯農民李啟元潛心鑽研種稻40多年，前年勇奪「台灣稻米達人選拔」非香米組金牌，好不容易靠著自家優質稻米獲獎金60萬元，卻遭判定超出老農津貼排富門檻，被中央通知停發老農津貼1年，令他氣餒悲嘆「獎勵根本變懲罰」！

草屯是草屯全鎮水稻種植面積上千公頃，居全縣之冠，有「南投米倉」之稱，更是台稉9號的栽種示範區，李啟元鑽研種植，克服該米種易「心腹白」劣勢，勇奪「2024台灣稻米達人選拔」非香米組金牌，是南投縣首次在全國稻米賽掄元。

由於，李啟元當年獲獎得到農業部及草屯鎮農會頒發獎金共60萬元，先是扣了6萬元稅金，不料獎金更被納入「競技、競賽及機會中獎之獎金或給與」，遭判定非農業所得，超出老農津貼排富上限50萬元，遭勞保局通知停發2026年津貼。

原本每月的固定收入竟因獲獎遭取消，李傻眼向縣議員唐曉棻、立委馬文君陳情，今舉行記者會；唐曉棻認為，政府辦競賽發獎金鼓勵農民精進技術參賽，立意良善，但因法規配套不完善，也沒事先告知恐會影響老農津貼，導致農民權益受損。

「用親手種出來的米拿獎，怎麼不是農業所得。」李啟元氣餒表示，他不是參加田徑賽奪冠，若是斜槓拿獎金被停發老農津貼，他能接受；但他是拿自家優質稻米獲獎並分享經驗，因此被停發津貼1年，讓他十分氣餒，「獎勵根本變懲罰！」

馬文君則說，農業競賽獎金與老農津貼排富條款衝突，她曾邀農業部、勞動部及國稅局等協調，要求正視制度矛盾，並將李以個案補救處理；農業部卻回函要農民提出2年前相關單據來扣除農業收入，要農民臨時回溯提供單據，簡直擾民。

農業部農民輔導司司長陳怡任解釋，依現行所得稅法規，獎金無法納入農業所得，但農民所獲獎金可扣除參賽成本及相關必要費用，而農民報名時已有提供相關資料，目前由農糧署協助核算；至於將獎金納入農業所得，需與相關部會研議處理。

農民李啟元（右）前年奪「台灣稻米達人選拔」金牌獲獎金60萬元，遭判定超出老農津貼排富門檻，被中央通知停發津貼1年，令他氣餒，立委馬文君（中）21日為此開記者會。記者賴香珊／攝影