南科楠梓園區開發無替代方案 環委：決策合理性恐不足

環境部今召開「南部科學園區楠梓園區開發計畫第二階段環境影響評估範疇界定會議」，開發單位表示，本案重點建構南台灣科技廊帶，鞏固我國半導體產業領先地位，坦言該計畫已是唯一兼具環境保護與國家發展需求的最適選址，因此無替代方案。環評委員則指出，僅以政策必要性否定替代可能，論證與決策合理性都不足。

本案開發單位為國科會南部科學園區管理局，目的建構南台灣科技廊帶，強化南台灣區域經濟，儲備半導體先進製程用地，鞏固我國半導體產業領先地位，中油高雄煉油廠址區位良好，具備半導體供應鏈、其他新興科技產業所需發展優勢，推估就業人口約6600人，產值每年約9600億元。

針對替代方案部分，開發單位坦言，計畫地區仍維持現有的台灣中油公司高雄煉油廠關廠的用地狀態，否則將無法落實未來科技戰略產業政策、前瞻布局半導體旗艦事業發展需求、完善南台灣科技廊帶的發展目標，因此無其他替代方案。

有環評委員說，替代方案除了地點選址還有技術的替代方案，開發單位應該要承諾未來空汙、廢水、廢棄物的處理方案，例如再生水、資源循環等，應該都要納入對。另由於楠梓園區大部分已經有通過環評，應評估零方案的優缺點，尤其是對於國家財務影響。

也有環委進一步指出，本案僅提出零方案及說明無其他地點與技術替代方案，在替代方案分析的內容偏於形式化，幾乎以無替代方案結論收尾，論證相當不足。建議補充具體比較基準，例如不同開發強度、分期開發、低衝擊開發或分散式設施配置等替代情境，以提升決策合理性，而非僅以政策必要性否定替代可能。

開發單位回應，由於高雄市可用產業用地僅約9.05公頃，且零散分布，其餘工業區已飽和，難以符合本計畫規模與時程需求；計畫用地多為中油公司所有，且已同意納入科園都計範圍，相較大規模徵收私地的不確定性與衝擊，更具開發可行性。

此外，園區開發地點承襲籌設計畫的成果，已因應廠商未來製程及產能需求，調整園區面積規畫，已提出妥適的環境保護措施或減輕不利影響對策，降低施工及營運期間可能對周邊環境造成的影響，本計畫為唯一兼具環境保護與國家發展需求的最適選址方案，因此無其他技術規畫替代方案。