卓榮泰：進口加工用馬鈴薯發芽、腐爛整顆丟掉 不會進市場

美國發芽馬鈴薯恐可輸台，引發國人憂心。國民黨王鴻薇憂心美國發芽馬鈴薯進入我國市場，指腐爛、發霉、發芽的馬鈴薯經過加工，仍可准予書下，質疑跟美國簽署台美對等貿易協定（ART）犧牲食安到底換到什麼？行政院長卓榮泰強調，加工用進口馬鈴薯若發芽或腐爛，會整顆丟掉「不是把它們挖掉」。

農業部防檢署於今年2月6日公告實施「美國產加工用馬鈴薯輸入檢疫條件」，將加工用與鮮食用馬鈴薯的進口條件分開，其中加工用馬鈴薯，若在運輸過程中產生少量發芽，不再直接退運整批貨櫃，允許進入指定的加工廠篩選。

王鴻薇質詢問，根據ART規定，對於美國加工馬鈴薯輸入，檢疫條件有任何跟變更都要雙方會商，如果台灣老百姓非常反對如此的輸入方式，應該要回到過去比較嚴謹的食安標準，有無辦法變更？其次，美國進口馬鈴薯大概占4成多，還有從加拿大、歐洲各國進口，這種進口條件是只針對美國？

卓榮泰答詢，加工用的馬鈴薯並不是把發芽馬鈴薯拿去加工，並強調檢疫4項原則，包括對毒性的檢驗標準不變且會加嚴、美方出口時有發芽或是沾有土壤者，不會過出口，進到我國後有發芽或腐爛，將整顆丟掉「不是把它們挖掉」，發芽、腐爛、有毒的馬鈴薯絕對不會進入市場，馬鈴薯的進口會層層把關，

農業部長陳駿季說，他們與衛福部絕對是層層把關，絕對不會讓腐爛、發芽的馬鈴薯流到市場上，強調檢疫條件沒有變更。如果衛福部發現龍葵鹼超標或其他問題，一定整櫃退，並指所有檢疫標準都是雙方討論出大家可以接受的。王鴻薇反酸，檢疫條件本來就變更，「而且我們還只針對美國」。

衛福部長石崇良答詢重申，進口馬鈴薯的食品衛生標準完全沒有變，只要檢出龍葵鹼超標是整批退貨，食安標準沒有調整。卓榮泰說，標準是仿照日本，希望自己的農產品到國外，也不會被這樣對待。