15年未修 「兒少權法」預告 明確定義虐兒樣態 兒少工作證制度入法

攸關全國兒少權益的「兒童及少年福利與權益保障法」歷時15年未大幅修正，經立委與民團強烈要求，衛福部今天預告修正草案內容，因應近年兒少虐待事件頻傳，明文列出兒少暴力樣態，禁止身體暴力、精神暴力、疏忽照顧、性不當對待等行為樣態；放寬對媒體報導限制，以利揭弊，兒少遭性暴力、親權爭議及涉毒品等事件，只要「不特定人」無法辨識兒少身分，便可報導。

現行「兒少權法」第72條，原規定任何人不得對兒少進行「身心虐待」，修正草案明確定義身心虐待樣態，包括身體暴力、精神暴力、疏忽照顧、性不當對待、剝削或不法利用其勞力，若違法規定且經調查成立，情節「尚非重大」者，可處行為人新台幣6千元以上，6萬元以下罰鍰，並公布其姓名，若「情節重大」，則可處6萬元至60萬元罰鍰。

「兒少權法」第69條被詬病限制媒體揭弊，如先前台北市幼兒園園長之子連續性侵案，媒體雖接獲爆料，卻受兒少性侵案不得揭露「足以辨識被害人」身分規定，而無法報導。

過去認定足以辨識被害人資訊，包含其親友在內任何人，只要可透過報導間接獲知被害人身分，就不得報導，為此，媒體報導前述幼兒園性侵案件時，多遮蓋園所名稱，外界憂心，這恐導致不知情家長無法警覺。

本次「兒少權法」修正草案中，放寬媒體只要確保「不特定人」，即一般路人甲乙，無法辨識兒少身分，即可報導兒少遭身心虐待，如兒虐、性侵、毒品使用、親權爭議等內容，以確保媒體可落實揭弊，不過，仍須遵守「兒少性剝削防治條例」、「性侵害犯罪防治法」等，直接、間接可辨識兒少個資內容不可揭露的規定，避免遭遇性暴力兒少遭社會汙名化。

「兒少權法」現已要求安置機構、教保員等兒少工作從業人員，如涉及性侵、毒品、家暴等罪且遭判刑或緩起訴，不得任職，但圍棋班、夏令營等教練與老師尚無法律規範，外界訴求「兒少工作證制度入法」，本次草案中，將「兒童及少年工作者」全數納入規範，若違反「幼照法」、「兒托法」等針對托育、幼教人員消極資格時，也不得任用。