用電量驚人！台積電高雄開發案 環團喊話：綠電自己扛

環境部今下午將舉行「南部科學園區楠梓園區開發計畫」第二階段環境影響評估範疇界定會議，也就是台積電在高雄5個2奈米廠的開發案。環保團體會前於環境部前召開記者會，指此開發案的年用電量約112億度，等同於高雄市2025全年住商用電規模，而所需用電卻全靠高汙染的興達電廠，要求半導體龍頭的台積電不能只當綠電購買者，也應承擔更多環境責任，挹注資源與地方共創再生能源。

環保團體今於環境部前表示，台積電雖已承諾將於2030年取得60%、2040年使用100%再生能源的目標，但此園區合計的預估用電量、綠電需求及碳排放量均相當驚人，加上目前台積電持續在全台各地有擴廠計畫，未來將衝擊台灣整體的能源規畫，將占全台用電超過1成的台積電，不能只做一個「很願意買綠電的廠商」。

地球公民基金會媒體行銷部主任鄧宇佑說，台積電計畫持續擴廠，但在環評書件上只說所需電力將由台電供應，顯然沒有負起相應的綠電責任，台積電應更積極承諾與地方政府共同挹注資源發展地方的再生能源，包括投資創造更具環境及社會友善的再生能源案場模式，出資協助更多社區設立公民電廠，唯有突破台灣再生能源的困境，半導體產業才能在台灣永續。

主婦聯盟環境保護基金會南部辦公室主任陳婉娥表示，根據台電統計，高雄再生能源裝置容量統計到今年2月為止約為1.55MW，顯示高雄在再生能源推動上應該要更積極，負擔起高雄的用電責任，自己的電應該自己發。

環境權保障基金會主任湯琳翔認為，除了南科楠梓園區外，台積電在南科沙崙園區未來也要新增至少2.3GW的用電需求，目前這些用電需求的供給規畫，經濟部全都押在興達電廠，導致興達不但要新增多個大型燃氣機組，舊的燃氣機組也無法除役，所有的新增電力需求全都由大型火力機組燒好燒滿來滿足，根本是拿別人的肺賺自己的錢。就算有人訴求應重啟核三，但除了核安核廢的問題仍難解，重啟時程也曠目廢時，核三廠最多也就供應約2GW的電力，仍遠遠不足以滿足楠梓、沙崙兩地共約3.5GW的用電需求 。

氣候對策協會議題溝通經理李其丰說，台積電等用電大戶若僅依賴購買綠電憑證，而不實質創能，將陷入轉型矛盾，領頭企業應與在地合作，透過自行投資與微電網整合，建立具韌性的電力生態系。

地球公民基金會副執行長黃靖庭表示，南科局在園區規畫設計階段，就應該納入市府承諾，將園區打造成具文史教育、環境教育、生態復育等多功能生態公園，讓楠梓園區成為產業與生態共存共榮的典範。