影／高雄南科楠梓開發案環評 環團籲增加地方能源轉型

環境部下午舉行「南部科學園區楠梓園區開發計畫」第二階段環境影響評估範疇界定會議，針對台積電規畫於高雄楠梓（原中油高雄煉油廠廠址）設置5座2奈米晶圓廠的開發案，以及全台多地同步進行的擴廠計畫進行討論，環保團體在會前舉行記者會，呼籲企業在擴大用電與採購再生能源的同時，增加對地方能源轉型的投入。

楠梓園區開發案自2023年公布以來，為南部半導體產業發展的重要建設之一。依規畫未來晶圓廠及水資源中心將納入園區範圍，由南部科學園區管理局管理。目前P1、P2廠預計於2025年底進入投產階段，P3至P5廠則持續施工中。依開發單位提出資料，楠梓園區整體年用電量預估約112億度，規模接近高雄市2025年住宅與商業用電總量。另方面，若加計規畫由高雄興達電廠供電的沙崙生態科學園區，用電需求合計約達201億度，接近高雄市年度總用電量。

環保團體指出，相關開發案的用電規模與再生能源配置，對區域電力供應與能源轉型具指標性影響，建議企業在採購綠電之外，亦可透過投資與合作方式，參與地方再生能源發展。