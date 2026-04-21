深化國際影響力 國衛院與美癌症研究協會簽MOU

為深化台灣癌症研究在國際間的影響力，國家衛生研究院與美國癌症研究協會簽署合作備忘錄（MOU），透過6大合作方針，建立長達5年策略夥伴關係，共推癌症領域研究與專業發展。

美國癌症研究協會（AACR）成立於1907年，是世界上第一個且規模最大的癌症研究專業組織，匯集全球科學家與臨床專家，聚焦基礎、轉譯及臨床研究，致力預防和治療癌症；同時也積極與相關機構合作，為癌症患者的生活品質改善做出重大貢獻。

國家衛生研究院今天透過新聞稿表示，與美國癌症研究協會在聖地牙哥舉辦2026年會期間，於當地時間20日上午，正式由國衛院院長司徒惠康與美國癌症研究協會執行長佛蒂（Margaret Foti）共同簽署，延續「AACR on Campus」聚焦的關鍵課題，包含免疫療法、癌症基因體分析、人工智慧於醫學研究應用等主題。

雙方承諾協助提升青年學者國際競爭力；共同舉辦國際性科學會議、專題研討會及教育訓練課程；促進科學與臨床數據資訊互換與共享；推動跨國合作研究計畫，並共同發表學術論文；提供年輕學者與臨床醫師專業發展與培訓計畫；共同倡議腫瘤相關政策；進行訪問學者、研究員及受訓人員的交流與互派等6大方面合作。

佛蒂致詞提及，多年前訪台時，曾拜訪中央研究院，當時就對台灣學術界的活力印象深刻；且台灣研究人員在國際舞台上的影響力日益增加，目前美國癌症研究協會有超過600名台灣成員，佔亞太地區近10%，是推動全球癌症轉譯研究的重要支柱。

司徒惠康表示，國衛院第一個成立的研究單位就是癌症研究所，自設立以來，與國內重要臨床醫學中心建立合作關係，共同強化台灣臨床癌症研究與國際接軌。適逢國衛院創院30週年，透過此次MOU的簽署，不僅展現台灣在全球癌症研究領域的重要角色，更落實將尖端科學發現推向臨床應用的承諾。