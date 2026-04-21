源頭預防重大職災 勞動部列管高職災高風險廠商

營建工程等台灣重大職災數據呈下降趨勢，但減災幅度趨於平緩，勞動部啟動全國職場健康週，強調以預防全面化為減災核心，除列管高職災工廠及國營事業，也將加強輔導地方政府。

勞動部今天舉行「全國職場健康週啟動儀式」，勞動部次長李健鴻出席並邀集產、官、學三界參與，宣示持續精進職場健康安全的決心。

李健鴻表示，近三年重大職災死亡數字逐年下降，但減少幅度也趨於平緩，代表職災安全管理制度遇見瓶頸，因此希望透過職業安全衛生法修法落實源頭管理、加強業主責任，讓業主在設計規劃工程階段時就負起責任。

李健鴻也說，許多工程都會有好幾個承包商同步在工地作業，業者應該指定人力整合管理承包商的安全，希望透過制度面將這樣的文化觀念向下扎根，讓勞工在安全的友善環境下工作。

勞動部職安署長林毓堂表示，已列管高職災、高違規的廠場及工程，只要是被勞檢機構列管的高違規、高職災的廠商，就會要求業主提安全衛生改善計畫，計劃也會委外由第三方外部稽核後按月函報勞動檢查機構，要求業者或廠商必須從系統面、安全衛生做好改善計劃才能復工。

根據統計數據顯示，114年重大職災為259人，其中以台中市39人，其次為新北市及桃園市各32人、台北市20人最多。

李健鴻表示，確實有特定的國營事業單位及特定地方政府的職災人數比較多一點，因此將針對特定國營事業啟動協助跟輔導，也會去了解地方政府的執行機制等輔導機制，盼能協助他們，而針對勞檢員流動率提高狀況，也會透過制度面改善及加強資源挹注等。

李健鴻強調，勞動部內已經在內部討論，如何加強對特定地方政府的輔導機制。