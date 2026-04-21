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金門真善美聯誼會走進大同之家送歡笑 陪長輩輕鬆練肌力動起來

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
由救國團金門縣真善美聯誼會主辦的「世代攜手・共感共融」公益活動今天登場，真善美的幹部與老人家一起開心做十巧手等運動。記者蔡家蓁／攝影
由救國團金門縣真善美聯誼會主辦的「世代攜手・共感共融」公益活動今天登場，真善美的幹部與老人家一起開心做十巧手等運動。記者蔡家蓁／攝影

由救國團金門縣真善美聯誼會主辦的「世代攜手・共感共融」公益活動，今天上午在金門縣大同之家登場，活動結合音樂演出、體驗式課程與青銀互動，並邀集國立金門大學學生參與，帶領長者進行十巧手與肌耐力運動訓練，在歌聲與笑聲中促進世代理解，現場氣氛溫馨熱絡。

主辦單位指出，面對高齡化與少子化趨勢，如何縮短世代距離、建立支持網絡已成社會重要課題，透過設計互動式活動，讓青年走入長者生活、理解其生命歷程，同時也讓長輩在陪伴中感受到尊重與關懷，進而形塑更具包容力的社會關係。

這場溫馨的活動首先由許瑞芬校長帶來聲樂演唱揭開序幕，接續由探索教育講師朱麗葉老師帶領國立金門大學學生與大同之家長者進行體驗式互動，最後再由賴素貞老師演奏葫蘆絲，以悠揚樂音深化情感交流，也為活動畫下溫暖句點。過程中，學生主動陪伴長者參與各項體驗，不少長者從一開始的拘謹，到逐漸敞開心房，互動愈發自然。

「一開始其實有點不好意思，但年輕人很有耐心，慢慢帶我們做動作，也會陪我們聊天，感覺就像多了孫子孫女一樣，很溫暖。」一名80多歲的長者笑著說，這樣的活動讓平日較為單調的生活多了期待與樂趣。

金門真善美聯誼會會長許雪芳表示，此次特別邀請金大學生參與，希望透過實際互動，讓年輕世代學會傾聽與陪伴，也讓長者感受到被重視。她強調，公益不只是一次性的活動，而是持續累積的關懷行動，未來將視情況規劃更多交流機會，讓陪伴成為日常。

大同之家主任王麗娟則指出，真善美聯誼會長期關心機構長者，每次到訪都帶來活力與歡笑；她肯定成員在各自職場努力之餘，仍願投入公益、回饋社會，展現女性溫柔而堅定的力量，也讓長者感受到穩定而持續的支持。

此外，金門縣志願服務協會理事長任奕勳、救國團金城團委會會長莊嘉銘等人也到場協助活動，並與學生共同投入服務，金大運管系畢業的任奕勳還下場指導老人家正確動作，任奕勳也建議說，長者運動應以「安全、循序漸進」為原則，透過簡單伸展與輕度阻力訓練，有助於提升肌力、預防跌倒，也能延緩身體機能退化，「不需要太複雜的動作，重點是持續做、慢慢做，讓身體保持活動力，生活品質自然會提升。」

救國團金門縣真善美聯誼會主辦的「世代攜手・共感共融」公益活動今天在大同之家登場，大同之家主任王麗娟（左）頒發感謝狀給會長許雪芳（右）。記者蔡家蓁／攝影
救國團金門縣真善美聯誼會主辦的「世代攜手・共感共融」公益活動今天在大同之家登場，大同之家主任王麗娟（左）頒發感謝狀給會長許雪芳（右）。記者蔡家蓁／攝影

救國團金門縣真善美聯誼會主辦的「世代攜手・共感共融」公益活動今天在大同之家登場，大同之家主任王麗娟（左九）頒發感謝狀給會長許雪芳（右七）。記者蔡家蓁／攝影
救國團金門縣真善美聯誼會主辦的「世代攜手・共感共融」公益活動今天在大同之家登場，大同之家主任王麗娟（左九）頒發感謝狀給會長許雪芳（右七）。記者蔡家蓁／攝影

救國團金門縣真善美聯誼會主辦的「世代攜手・共感共融」公益活動今天在大同之家登場，真善美會員帶領長者一起做十巧手與肌耐力運動訓練。記者蔡家蓁／攝影
救國團金門縣真善美聯誼會主辦的「世代攜手・共感共融」公益活動今天在大同之家登場，真善美會員帶領長者一起做十巧手與肌耐力運動訓練。記者蔡家蓁／攝影

由救國團金門縣真善美聯誼會主辦的「世代攜手・共感共融」公益活動今天登場，金門縣志願服務協會理事長任奕勳（左一）也發揮運動專長，下場指導老人家正確動作。記者蔡家蓁／攝影
由救國團金門縣真善美聯誼會主辦的「世代攜手・共感共融」公益活動今天登場，金門縣志願服務協會理事長任奕勳（左一）也發揮運動專長，下場指導老人家正確動作。記者蔡家蓁／攝影

金門 金門大學

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