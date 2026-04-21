癌友吞口水像吞玻璃 妻勸一句話反更糟…個管師出手救回他

桃園市58歲男子是口咽癌第三期放化療第5週的病友，他形容這階段吞口水像吞碎玻璃，每次進食都是煎熬。

「多吃點才有體力」，看著太太用心準備的餐點和鼓勵的話，卻因吞不下讓他既愧疚又挫敗。太太眼看丈夫體重直線下滑，壓力像快拉斷的橡皮筋，一句充滿關心的家常話，卻往往成為抗癌家庭餐桌上最沉重的壓力，也影響夫妻關係。

聯新國際醫院個案管理師、營養師的介入後，從心理支持與提升營養雙管齊下，罹癌病友的體重回穩，也修復了瀕臨崩潰的夫妻關係。

聯新國際營養科組長謝佳真指出，頭頸癌、消化道癌與肺癌患者因為同步放化療常導致唾液腺受損，口腔黏膜潰瘍及進食劇烈疼痛等情況，是體重流失的高風險族群。針對口腔潰瘍，可使用左旋麩醯胺酸修護黏膜。使用時需依體重計算需求，且因其不易溶於水，建議以40度以下溫水攪拌，於睡前或進食空檔補充，以延長其附著於腸胃道的修復時間；但肝腎功能衰竭者不建議使用。

面對吞嚥困難，謝佳真表示核心處置原則是「降低不適、提高攝取」，包括改成軟質或攪打食物為泥狀或流質、降低溫度減少刺激，並提升熱量與蛋白質密度。曾有病人連蒸蛋都嚥不下，卻能吃進喜歡的餅乾，因此在臨床上會適度放寬飲食限制，優先確保攝取量。

謝佳真強調體重就是籌碼，體重在3至6個月內下降超過5%，代表營養風險進入「紅色警戒」，若更短期間快速掉體重，易導致免疫力下降與體力耗損，當口服攝取量低於需求的一半時，醫療團隊會評估使用鼻胃管或胃造口作為營養輔助方案。她強調營養無法治癒癌症，卻是治療期間中最重要的靠山；鍾美怡提醒與其追求完美飲食，不如先守住「願意吃」的底線。擁有好心情與足夠的熱量，才是撐過抗癌馬拉松、贏得勝利的關鍵戰力。

聯新國際醫院個案管理師、副護理長鍾美怡觀察，許多病友抗拒鼻胃管或胃造口，多半出於「失去尊嚴」或誤認為是永久裝置，事實上，這些都是暫時性的輔助措施，且胃造口可隱藏於衣物內，仍可由口進食之外，也不影響外觀與社交。

鍾美怡分享，飲食衝突往往源於家屬的「好意」。曾有病友好不容易吃下一塊餅乾，卻遭家屬指責「吃甜的治療就沒效」，讓病友產生挫敗與抗拒。她建議，應以「吃得下」為優先原則，避免過度限制飲食內容，並將「監督進食」轉為「陪伴共餐」，適度保留病友原有喜好，如冰淇淋或咖啡，在調整份量與濃度後，反而有助提升食慾與情緒。

聯新國際醫院並列舉與釐清抗癌家庭常見的備餐迷思包括雞精、魚精，其實蛋白質少於一顆水煮蛋，不足以支撐需求，還有綠拿鐵、精力湯體積大易產氣，不適合胃口差或白血球偏低患者。

另外，只吃無油燙蔬菜過度清淡且低熱量易造成營養不良，濃縮補湯、中草藥汁未經專業評估可能增加肝腎負擔；還有一般認為要少油少糖少鹽，但如果食之無味，會造成進食意願下降，完全禁糖或水果也不對，應適量攝取反而提高滿足感可能增進食慾。

謝佳真組長提醒把營養當成抗癌靠山，共同討論能接受的食物，分階段達成營養目標。圖／聯新國際醫院提供