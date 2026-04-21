剴剴案社工遭判刑 工會號召逾500明上街「國家才是兒少權益保證人」

剴剴案社工陳尚潔16日遭台北地院依過失致死判刑2年，不得緩刑，為全台首宗社工為個案離世負擔「保證人地位」遭判刑案例。台北市社工職業人員工會等逾卅個社工團體，明天上午將至行政院前抗議。北市社工工會副理事長沈曜逸指出，參與陳抗社工粗估逾5百人，訴求為孩子未被接住是國家責任，「國家才是兒少權益保證人」，將要求政府正式道歉。

沈曜逸指出，社工團體訴求，兒少未被接住是國家的責任，不是社工的責任，政府應正式道歉，政府提出多項「政策亮點」式作為，如社會安全網計畫等回應兒少悲劇，卻未著重系統性改革，呼籲應就托育政策、社會救助法、社會住宅相關配套系統性改正，才能避免憾事發生，另也要求政府對外說明，社工有其侷限，許多民眾仍對社工持憤慨情緒，盼政府拿出對策。

剴剴案發生後，社工團體發現諸多疑似「認知作戰」社群帳號，企圖撕裂社會。沈曜逸指出，為避免認知作戰者見縫插針，將要求行政院、國安局等跨部會、跨局處檢視，杜絕認知作戰者趁機介入，以提升社會韌性；另要求政府如因應重大社會案件，舉行會議研討時，應邀集第一線實務工作者加入，共同解析或調查相關案件內容。

社工團體發布聯合聲明，提出四大訴求： 一、國家應正式道歉。正視制度未能接住孩子的事實，公開承擔責任，並向社會大眾說明制度缺失與改革方向，而非僅止於個案檢討。 二、停止以「政策亮點」與「精進」流程，加碼回應兒少悲劇。全面盤點在托育、社會救助、住宅政策、家庭支持與兒少保護間的制度性斷裂，進行系統性改革。 三、國家應主動對外說明制度限制，避免誇大不實及咎責文化蔓延，制止將第一線社工與單位作為社會情緒的出口，並且阻止破壞國家社會團結的認知作戰行為，提升社會事件因應的風險韌性。 四、重大事件的檢視會議與程序，應納入第一線工作者，共同參與解析與調查。

聲明指出，政府應該以「合理的制度」及「誠實的態度」接住像剴剴這樣的脆弱家庭，若能獲得更實質有效的資源，或制度工具能支持到更複雜困難的家庭，許多兒童將可不被安置或出養，在適切的支持下回歸原生家庭，然而，社會救助、社會住宅、就業服務、公托、早療等政策，至今仍缺乏系統性的盤整與改革，與兒少權利相關的立法與資源配置也未跟上目前的需求。

聲明指出，政府應要系統性檢討社會重大安全事件破口，並主動擔責，誇大的政策口號帶給社會大眾錯誤認知，誤認社會安全網可以阻止一切悲劇發生，社會事件發生後，政府以增聘社工、優化通報機制和修訂收出養辦法，宣稱已有許多策略，但這僅是把制度漏洞的修補行動，包裝成不負責任的「政策亮點」，營造社會安全網仍然完美無瑕的假象，規避政策制定者與現場需求斷裂的責任。

聯合聲明團體包括台北、花蓮、高雄、桃園、嘉義等多縣市社工職業工會，及台北市康復之友協會興隆會所、全國教保產業工會、台灣公務革新力量聯盟、台灣紅絲帶基金會、婦女新知基金會、台大醫院企業工會、台灣護理產業工會等，參與團體持續增加中。