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長輩易被詐騙不是糊塗！醫師揭大腦老化「面對複雜情境失去防備」

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
隨著高齡人口持續增加，長輩遭詐騙案件也屢見不鮮，精神科醫師楊聰財表示，這並非單純因為年長者「糊塗」，而是與大腦隨年齡增長所產生的生理與功能變化密切相關，進而影響判斷與決策能力。圖／台中第二警分局提供
隨著高齡人口持續增加，長輩遭詐騙案件也屢見不鮮，精神科醫師楊聰財表示，這並非單純因為年長者「糊塗」，而是與大腦隨年齡增長所產生的生理與功能變化密切相關，進而影響判斷與決策能力。圖／台中第二警分局提供

隨著高齡人口持續增加，長輩遭詐騙案件也屢見不鮮，精神科醫師楊聰財表示，這並非單純因為年長者「糊塗」，而是與大腦隨年齡增長所產生的生理與功能變化密切相關，進而影響判斷與決策能力，讓長輩在面對複雜詐騙情境時更容易失去防備。

楊聰財說，從神經科學角度來看，大腦前額葉皮質隨著年齡增加逐漸退化，該區域負責邏輯推理、風險評估與抑制衝動等高階功能。當相關神經傳導物質效能下降時，長輩在面對突發狀況或強烈情緒刺激，例如詐騙電話中的緊急催促與威嚇，較難冷靜分析資訊，容易轉而依賴直覺反應。

此外，與風險警覺相關的腦區，如腦島與側杏仁核，其對負面訊號的反應也會隨年齡變得較遲緩，這使得長輩對於「不可信」或潛在危險的訊息敏感度降低，更容易對陌生人產生信任感，削弱原本的防詐機制。

在資訊處理能力方面，年長者的大腦在面對大量且複雜的新資訊時，處理速度與彈性會下降，楊聰財表示，詐騙集團常利用專業術語、多重指令或快速節奏進行資訊轟炸，使長輩在認知負荷過重的情況下，傾向採取簡化判斷的方式，降低對細節的質疑能力。

楊聰財也說，長輩普遍存在「積極偏誤」，也就是較傾向接收正面與和諧的訊息，避免衝突與負面情緒。詐騙者常透過關懷問候、建立情感連結等方式，營造信任關係，讓長輩在維持這種正向互動的過程中，忽略潛在風險。另一方面，大腦的獎賞系統在面對高報酬或中獎訊息時仍可能維持敏感，當詐騙話術涉及投資獲利或意外之財時，對收益的期待可能掩蓋風險判斷，再加上對損失的恐懼，進一步影響決策。

楊聰財提醒，理解這些隨年齡產生的腦部變化，有助於社會以更同理的角度看待長輩受騙問題，並透過家庭支持、金融防護與教育宣導，建立更完善的防詐安全網，以降低高齡族群受害風險。

詐騙集團

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