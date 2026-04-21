台中照顧弱勢嬰幼兒 4月27日起免費接種腸病毒71型疫苗

大甲媽遶境進香活動正在進行，今天祝壽大典之後，晚間將起駕回鑾。今明兩天仍然晴朗穩定，不過，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，東半部有些短暫陣雨。天氣比較大的轉變，預計是周四到周六這3天，預期有鋒面和華南雲雨區影響台灣，各地都是容易下雨的天氣，而且可能有局部大雨出現。要到周日之後，水氣減少，各地降雨才會逐漸緩和。

2026-04-21 10:53