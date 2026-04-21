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台中照顧弱勢嬰幼兒 4月27日起免費接種腸病毒71型疫苗
台中市長盧秀燕今天宣布，台中市府自購疫苗，4月27日起推動腸病毒71型疫苗補助政策，只要設籍台中市，且2個月至2歲中低收入戶或是收容安置的嬰幼兒，即可免費接踵疫苗。
台中市府首次實施弱勢嬰幼兒免費接種腸病毒71型疫苗，4月27日起至12月15日開放免費施打。盧秀燕表示，疾病千百種，疫苗也有很多種，但政府預算有限，不可能全部補助施打疫苗，需考量傳播力與群聚感染，以及會不會造成重症。腸病毒會造成嬰幼兒重症與傷殘死亡，符合政府公共疾病預防的條件，因此市府宣布補助，由於今年第一次實施，會檢討預防與施打成效。
衛生局長曾梓展表示，凡是設籍台中市，出生2個月至2歲中低收入戶或是收容安置的嬰幼兒，就可到合約醫療院所或是衛生所免費施打，目前有7個行政區無合約醫療院所，民眾需提前預約，並攜帶低收入戶證明、兒童健康手冊及健保卡到院所施打。
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