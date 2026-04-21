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竹市大湳雅公園如廁難長者怨曾「來不及」 議員爭取900萬建新公廁

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
市議員黃美慧向市府爭取「大湳雅公園」公廁改善工程並獲支持，預計於今年9月底前完工，新建廁所將朝向明亮通風、動線友善及無障礙設計規畫。圖／黃美慧提供
市議員黃美慧向市府爭取「大湳雅公園」公廁改善工程並獲支持，預計於今年9月底前完工，新建廁所將朝向明亮通風、動線友善及無障礙設計規畫。圖／黃美慧提供

位於新竹市大湳雅地區的「大湳雅公園」雖然目前被規畫為台大醫院預定地，但多年來已成為周邊居民不可或缺的重要休憩空間，跨年活動也在此舉辦。但市議員黃美慧屢接獲民眾反映，公園內僅有簡易的廁所且年限已久，加上環境不佳，如廁不便已成為長期困擾，因此向市府爭取公廁改善工程並獲支持，預計於今年9月底前完工，新建廁所將朝向明亮通風、動線友善及無障礙設計規畫。

黃美慧說，近年來，大湳雅公園逐漸成為市府辦理各項大型活動的重要場地，持續活絡地方氛圍。除跨年活動在此舉辦，吸引大量人潮外，近期舉辦的「風城野營季」更吸引許多年輕人熱情參與，讓公園不僅是長輩日常休憩的空間，也成為不同世代共享的城市場域，展現多元活力。

但是，她指出，公園內僅有簡易的廁所（ㄧ間男女共用的廁所，一個男士用的小便斗），且年限已久，不僅設備老舊、環境品質不佳，也難以因應日益增加的使用需求。尤其對於行動較為不便的長者而言，如廁不便已成為長期困擾，甚至曾發生來不及如廁的情形。

黃美慧指出，她在地方服務過程中多次接獲里民與長者反映此問題，隨即展開會勘與協調，向市府爭取改善。在市長高虹安支持下，市政府已核定推動大湳雅公園公廁改善工程，規畫將增設全新洗手間，並同步全面整修既有公廁。新建廁所將朝向明亮通風、動線友善及無障礙設計，提升整體安全性與便利性。

黃美慧說，這次工程總經費約900萬元，預計於今年9月底前完工。完工後，將有效紓解如廁需求不足問題，大幅改善公園整體環境品質，也更能支撐未來各類大型活動的舉辦需求。

位於新竹市大湳雅地區的「大湳雅公園」內僅有簡易的廁所且年限已久，加上環境不佳，如廁不便已成為長期困擾。圖／黃美慧提供
位於新竹市大湳雅地區的「大湳雅公園」內僅有簡易的廁所且年限已久，加上環境不佳，如廁不便已成為長期困擾。圖／黃美慧提供

位於新竹市大湳雅地區的「大湳雅公園」內僅有簡易的廁所且年限已久，加上環境不佳，如廁不便已成為長期困擾。圖／黃美慧提供
位於新竹市大湳雅地區的「大湳雅公園」內僅有簡易的廁所且年限已久，加上環境不佳，如廁不便已成為長期困擾。圖／黃美慧提供

台大醫院 新竹 廁所

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