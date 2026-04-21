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「三代同遊雪霸」4月23日起開放線上報名 想參加動作要快

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
雪霸汶水園區擁有原生植物林生態、完善的無障礙設施與舒適環境，讓長輩與孩子都能安心參與。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸汶水園區擁有原生植物林生態、完善的無障礙設施與舒適環境，讓長輩與孩子都能安心參與。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園管理處今年「三代同遊國家公園－樂齡共融一起汶水摸魚去」活動將在5至7月間推出三梯次，園方歡迎阿公阿嬤、爸爸媽媽與孩子們牽起彼此的手，一同走入自然、走進彼此的心。三梯活動分別在5月8至9日、6月12至13日、7月24至25日，每梯次36個名額，歡迎大家踴躍報名參加，享受家人在大自然共聚的溫馨時光。

雪霸管理處表示，汶水園區擁有原生植物林生態、完善的無障礙設施與舒適環境，讓長輩與孩子都能安心參與。在這裡，長輩不只是陪伴者，而是故事的分享者；孩子不只是學習者，而是探索世界的冒險家，活動優先錄取三代同行家庭，期盼不同世代在自然中彼此理解、彼此靠近。

雪管處指出，活動內容融合體驗與感動，從認識自然環境的動物、親手製作蝦籠並放入溪流，期待收穫的那一刻；夜晚可靜靜觀察生態、清晨賞鳥，這不只是一場活動，而是一段屬於家庭的共同記憶，孩子的笑聲、長輩的叮嚀、彼此陪伴的每一刻，都將在環境學習中被仔細珍藏。

活動報名將於4月23日上午9點起開放，一律採線上報名，每人報名費300元。請至報名網站（https://portal.spnp.gov.tw/registration/）填寫資料，如有疑問可電洽（037）996100轉850或851，參與民眾請自備飲水、手電筒、防蚊液等個人用品。

夜間觀察發現美麗的赤尾青竹絲，孩子不害怕的一直往前靠近，聽取專業老師的介紹。圖／雪霸國家公園管理處提供
夜間觀察發現美麗的赤尾青竹絲，孩子不害怕的一直往前靠近，聽取專業老師的介紹。圖／雪霸國家公園管理處提供

專業老師說明捕獲的泥鰍及生態習性。圖／雪霸國家公園管理處提供
專業老師說明捕獲的泥鰍及生態習性。圖／雪霸國家公園管理處提供

夜間生態觀察活動，長長的蛇蛻、特殊的氣味，可讓孩子體驗一下。圖／雪霸國家公園管理處提供
夜間生態觀察活動，長長的蛇蛻、特殊的氣味，可讓孩子體驗一下。圖／雪霸國家公園管理處提供

放置一夜的蝦籠開箱了，孩子興奮的想知道有什麼動物被誘捕到。圖／雪霸國家公園管理處提供
放置一夜的蝦籠開箱了，孩子興奮的想知道有什麼動物被誘捕到。圖／雪霸國家公園管理處提供

國家公園 動物 雪霸

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