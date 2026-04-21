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外國旅客必吃珍珠小籠包⋯「幸福堂」陸製蒸籠紙溶出試驗超標 整批退運

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
外國旅客來台必嚐珍珠奶茶名店「幸福堂」，同時也販售「黑糖珍珠小籠包」，該公司「總裁國際有限公司」自中國大陸輸入一批「蒸籠紙」，因溶出試驗不合格，民眾使用時恐誤食殘渣。圖／食藥署提供
外國旅客來台必嚐珍珠奶茶名店「幸福堂」，同時也販售「黑糖珍珠小籠包」，該公司「總裁國際有限公司」自中國大陸輸入一批「蒸籠紙」，因溶出試驗不合格，民眾使用時恐誤食殘渣。圖／食藥署提供

外國旅客來台必嚐珍珠奶茶名店「幸福堂」，同時也販售「黑糖珍珠小籠包」，該公司「總裁國際有限公司」自中國大陸輸入一批「蒸籠紙」，因溶出試驗不合格，民眾使用時恐誤食殘渣，共300公斤被衛福部食藥署要求退運或銷毀。

食藥署統計，近半年，業者報驗來自大陸的紙製含塑膠塗層食品杯盤等共166批，檢驗不合格率達3.6%，食藥署今天起對大陸輸台食品用紙容器採加強抽批查驗。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，業者「總裁國際有限公司」報驗的中國大陸蒸籠紙，以4%醋酸於95℃放置30分鐘，溶出試驗結果檢出蒸發殘渣35ppm，依「食品器具容器包裝衛生標準」，以紙類與食品直接接觸面的部分為塑膠類，蒸發殘渣合格標準為30ppm以下，這批中國大陸的蒸籠紙必須退運或銷毀，食藥署針對該公司調升查驗等級為加強抽批，抽驗比率為2至5成。

劉芳銘指出，紙製食品容器具與食品接觸表面，多為塑膠物質，溶出試驗是為測試食品容器在特定溫度、時間情況下是否有溶出物質可能性，會以不同溶劑進行測試，若溶出殘渣超過標準，表示民眾使用這類容器時，有可能誤食溶出物，必須退運或銷毀。

食藥署統計，114年10月13日至115年4月13日，中國大陸報驗紙製、表面含塑膠材質的食品容器共，報驗166批，檢驗不合格6批，不合格率3.6%，檢驗不合格原因為蒸發殘渣不合格。劉芳銘指出，食藥署從115年4月21日起至115年5月20日止，在邊境針對中國大陸這類產品，採取加強抽批查驗，抽驗比率為20%至50%。

由業者「囍綠休閒開發有限公司」報驗的中國大陸茶具組，以4%醋酸於常溫放置24小時，溶出試驗結果檢出鉛39.7ppm，劉芳銘指出，依「食品器具容器包裝衛生標準」，玻璃、陶瓷器、施琺瑯的器具、容器深2.5公分以上，且容量1.1公升以上，鉛合格標準為2.5ppm以下，這批中國製茶具組必須退運或銷毀，該公司邊境調升查驗等級為加強抽批查驗，抽驗比率2至5成。

另外，由業者「綠活企業有限公司」報驗的法國肉桂粉，檢出重金屬鉛每公斤1.0毫克、鎘每公斤0.4毫克，依「食品中汙染物質及毒素衛生標準」，鉛限量為每公斤0.3毫克，鎘限量為每公斤0.2毫克，這批法國的肉桂粉必須退運或銷毀。劉芳銘指出，已針對「綠活企業有限公司」在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比率為20%至50%。

食藥署 大陸 中國大陸

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