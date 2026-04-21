快訊

獨派喊戰北市要蔣萬安驗DNA 張景森轟將民主拉回血統老路

台韓股同噴新高 為何外資更愛台灣？專家點出半導體鏈1優勢狠贏南韓

打臉人本禁上廁所指控 小師大學員家長：我每天都在沒人來問我

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗缺5類特殊病房 醫審會納大千竹南醫院硬體需求

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣醫師審議委員會會議紀錄，將新生兒及小兒加護病房等5類特殊病床，納入大千醫療社團法人竹南醫院的硬體建築需求。圖／大千醫院提供
苗栗縣醫師審議委員會會議紀錄，將新生兒及小兒加護病房等5類特殊病床，納入大千醫療社團法人竹南醫院的硬體建築需求。圖／大千醫院提供

苗栗醫療資源備受期待，縣政府衛生局證實，醫師審議委員會將負壓隔離病床、安寧病床、燒燙傷病床，新生兒及小兒加護病房5類特殊病床，納入大千醫療社團法人竹南醫院的硬體建築需求，並追蹤進度。

大千竹南醫院今年1月13日動工，預計興建地上14層、地下5層，提供急性一般病床450床，及特殊病床157床，另外設立196床的住宿長照機構、180間單人房員工宿舍，預計2030年完工營運，衛生局證實地方期待的5類特殊病，納入醫審會會議紀錄追蹤。

衛生局指出，5類特殊病房較欠缺，其中，兒科加護病房僅為恭醫院1床，大千醫院2床建置中；新生兒加護病房大千6床，為恭1床；燒燙傷病床衛生福利部苗栗醫院4床。

衛生局並公布盤點三大指標醫療建設，大千竹南醫院定位區域教學醫院，規畫設置急性一般病床及特殊病床，並發展癌症、生殖醫學、高壓氧及重症醫療等醫學中心，主要設備包含直線加速器、雙向血管攝影系統、磁振造影儀及電腦

斷層掃描儀等高階影像與治療設備，並配置葉克膜、人工心肺機及高壓氧治療設備等重症救治儀器。

部苗醫放射腫瘤及急重症醫療大樓安，規畫設置放射腫瘤治療中心及急重症醫療設施，並整合急重症與癌症放射治療服務。主要設備包括醫用直線加速器、放射治療計畫系統、模擬治療系統，及放射治療資訊系統等，強化癌症治療及重症照護量能。

童綜合醫療社團法人白沙屯媽祖醫院案，定位全方位醫療服務綜合醫院，設置內科、外科、婦產科、兒科、骨科、泌尿科、神經科、家庭醫學科、耳鼻喉科、牙科及急診醫學科等科別，主要設備包含電腦斷層掃描儀、磁振造影儀、透視X光機，及全自動血液分析儀，並導入藥品分包機，及智慧調劑系統。

衛生局表示，三大指標醫療建設，硬體及設備、儀器等都將逐步到位，但目前許多醫院普遍面臨醫護人力荒，衛生局將輔導醫院加強招募人才，發揮最大效益。

癌症 衛生局 燒燙傷

延伸閱讀

擴大出院銜接長照服務量能 北市醫院增至26家

逐步揮別苗栗市西山垃圾火燒噩夢 公所拆彈去化1500床廢床墊

強化竹科救災量能！寶山竹科分隊新廳舍動土 後年啟用

杜絕狼醫！醫改會籲性平納入醫院評鑑 堵制度漏洞

相關新聞

大甲媽回鑾恐遇雨 氣象署：周四至周六慎防雷雨胞劇烈天氣

大甲媽遶境進香活動正在進行，今天祝壽大典之後，晚間將起駕回鑾。今明兩天仍然晴朗穩定，不過，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，東半部有些短暫陣雨。天氣比較大的轉變，預計是周四到周六這3天，預期有鋒面和華南雲雨區影響台灣，各地都是容易下雨的天氣，而且可能有局部大雨出現。要到周日之後，水氣減少，各地降雨才會逐漸緩和。

基因失控全身狂長腫瘤！28歲起6度開刀保命 全台僅54例

63歲林女士，30多年多次接受重大手術，因中樞神經血管母細胞瘤接受包括延腦腫瘤切除、加馬刀放射手術、頸椎至胸椎腫瘤切除，甚至去年因罕見的腰椎血管母細胞瘤再度復發，出現下背痛、髖部疼痛及下肢麻木等症狀，再度手術治療。她是全台罕見的「逢希伯-林道症候群（VHL）」患者，僅通報54例。

好天氣要掰了…周四下午變天 鋒面通過全台雷雨強風大降溫

天氣晴朗炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天中午前後台南市、屏東縣為黃色燈號。天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天、明天台灣附近為東南至西南風環境，各地大致為晴或多雲天氣，迎風面的東半部、恆春半島及午後山區有局部短暫陣雨機會。白天偏暖悶熱，早晚則較為舒適，日夜溫差仍大，早出晚歸適時調整衣物。

高鐵車廂內目擊這一幕 洪孟楷：保全、服務員這舉動很「細緻」

立委洪孟楷臉書發文，談到他昨天搭高鐵南下途中，目擊保全、服務員合力為旅客沖泡牛奶的過程，那分細膩、熟練相當專業，他說，每一個動作，都不是「剛好而已」，而是多想了一步、多做了一點。

日本東北外海規模7.7強震 林氏璧：上次巨大海嘯已400年 恐是達臨界點

日本東北「三陸」地區外海昨天下午發生芮氏規模7.7強震。日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，日本海溝、千島海溝沿線，發生過多次規模7至9的大地震。根據日本中央防災會議資料，北海道至岩手縣太平洋沿岸地區的海嘯沉積物顯示，最大規模海嘯大約每300至400年發生1次，考量上次巨大海嘯發生在17世紀，已經過了400年，目前此地區被認為處於迎來巨大地震伴隨海嘯的臨界點。

春雨鋒面逼近 專家指這3天全台雷雨 中南部恐較大雨勢

春雨鋒面接近中，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，明晚起，受春雨鋒面逐漸接近影響，雲量增多，天氣轉趨不穩定，降雨機會增大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。