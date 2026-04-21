苗栗缺5類特殊病房 醫審會納大千竹南醫院硬體需求
苗栗醫療資源備受期待，縣政府衛生局證實，醫師審議委員會將負壓隔離病床、安寧病床、燒燙傷病床，新生兒及小兒加護病房5類特殊病床，納入大千醫療社團法人竹南醫院的硬體建築需求，並追蹤進度。
大千竹南醫院今年1月13日動工，預計興建地上14層、地下5層，提供急性一般病床450床，及特殊病床157床，另外設立196床的住宿長照機構、180間單人房員工宿舍，預計2030年完工營運，衛生局證實地方期待的5類特殊病，納入醫審會會議紀錄追蹤。
衛生局指出，5類特殊病房較欠缺，其中，兒科加護病房僅為恭醫院1床，大千醫院2床建置中；新生兒加護病房大千6床，為恭1床；燒燙傷病床衛生福利部苗栗醫院4床。
衛生局並公布盤點三大指標醫療建設，大千竹南醫院定位區域教學醫院，規畫設置急性一般病床及特殊病床，並發展癌症、生殖醫學、高壓氧及重症醫療等醫學中心，主要設備包含直線加速器、雙向血管攝影系統、磁振造影儀及電腦
斷層掃描儀等高階影像與治療設備，並配置葉克膜、人工心肺機及高壓氧治療設備等重症救治儀器。
部苗醫放射腫瘤及急重症醫療大樓安，規畫設置放射腫瘤治療中心及急重症醫療設施，並整合急重症與癌症放射治療服務。主要設備包括醫用直線加速器、放射治療計畫系統、模擬治療系統，及放射治療資訊系統等，強化癌症治療及重症照護量能。
童綜合醫療社團法人白沙屯媽祖醫院案，定位全方位醫療服務綜合醫院，設置內科、外科、婦產科、兒科、骨科、泌尿科、神經科、家庭醫學科、耳鼻喉科、牙科及急診醫學科等科別，主要設備包含電腦斷層掃描儀、磁振造影儀、透視X光機，及全自動血液分析儀，並導入藥品分包機，及智慧調劑系統。
衛生局表示，三大指標醫療建設，硬體及設備、儀器等都將逐步到位，但目前許多醫院普遍面臨醫護人力荒，衛生局將輔導醫院加強招募人才，發揮最大效益。
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