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淡江大橋機車道寬度引議 學者籲通車後觀察再評估

中央社／ 台北21日電

有民眾質疑淡江大橋機車道寬度2.5公尺過窄。有學者建議，通車後先觀察3個月到半年、甚至1年車流量、速率及事故率等，再評估是否調整；也有學者呼籲讓公路局說明當初規劃考量。

連接新北市淡水八里的淡江大橋預計5月12日通車，有民眾反映，淡江大橋機車道寬度偏窄，憂心一旦發生小型車禍，恐引發連環碰撞，甚至影響救護車通行，針對相關疑慮，外界也提出多項建議，包括可評估拓寬機車道、改為汽機車混合車道的方式，或將淡江大橋解編為一般省道。

針對淡江大橋機車道寬度，交通部公路局北區新建工程分局19日說明，依據公路路線設計規範規定，快速公路路肩外採用分隔設計，車道寬最小2.5公尺，淡江大橋機車道採實體分隔，寬度為2.5公尺，符合公路路線設計規範規定，因淡江大橋屬台61快速公路，路肩外應採用分隔設計，因此採用機車單車道及專用道通行。

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥接受中央社記者訪問時表示，2.5公尺的機車道寬度確實符合規範，未來若有進一步的交通工程及管理改善措施，仍須依規範並根據所觀察通車後尖、離峰期間車流量、速率、車流密度及事故率等數據後，綜合考量並進行專業評估是否調整，建議通車後可先觀察3個月到半年、甚至1年時間再做評估。

陽明交通大學運輸與物流管理學系教授吳昆峯呼籲，外界不宜太早下結論該如何進行改善，應讓公路局說明當初預估的汽車、重車與機車流量，以及為何採取現行配置，讓社會檢視其規劃設計合理性。

吳昆峯指出，沒有人會希望在橋上發生事故，但若不幸在機車專用道發生事故，是否有引導機制讓車流通過，若缺乏配套方案，恐讓機車全困在機車道上，而他以國道出現事故為例，通常會圍成一區或關閉2、3個車道，讓其他車輛仍可慢速通過。

淡江大橋主橋全長約920公尺，主跨達450公尺，為世界最長跨距的單塔不對稱斜張橋，由國際知名建築師札哈．哈蒂（Zaha Hadid）事務所操刀。

淡江大橋完工後將編定為省道台61線，並成為台61線西濱快速公路的起點，橋面配置為南向、北向採對稱設計，自外側至內側依序規劃為人行道、自行車、機車道各2.5公尺，而汽車、大型車道為雙車道設計，每車道寬3.5公尺，中央公車專用道（未來輕軌）3.25公尺。

公路局轄管的快速道路附屬機車道中，像是台65線跨越大漢溪路段，其專用機車道寬度與淡江大橋同為2.5公尺。

八里 淡水 淡江大橋

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