新款兒童立體透氣口罩 解決「戴不住」困擾

春季流感未退，針對幼童老是扯口罩的困擾，CSD中衛研發團隊歷經多時研發，宣布推出全新「3Dmini兒童立體口罩」。CSD中衛表示，新款的兒童立體透氣口罩，可以有效解決兒童「戴不住」困擾。

春季氣溫變化劇烈，國內流感就診人次居高不下，翁耳鼻喉科醫師翁志明提醒，目前流感流行期尚未結束，民眾應持續維持警覺，除了落實勤洗手、定期消毒等個人衛生習慣外，在公共場所仍須配戴口罩，仍是降低飛沫與接觸傳染風險的重要措施。

然而，對於幼童家長而言，讓孩子持續配戴口罩往往是一大挑戰。臨床觀察發現，幼童在日常活動與嬉戲過程中，口罩容易因滑動，鼻樑條壓迫、呼吸悶熱、耳帶拉扯等不適，導致頻繁拉扯甚至主動摘下口罩，使防護效果大打折扣。

為解決上述問題，中衛研發團隊歷經多時研發，全新推出「3Dmini兒童立體口罩」。這款口罩採無鼻樑條設計，大幅減輕鼻樑處容易產生的壓迫與摩擦感，透過版型剪裁，讓輪廓曲線更加貼合幼童臉型 ，搭配雪綿柔軟耳帶，兼具高彈性與高透氣特性，長時間配戴不勒耳。

其三層結構，延續中衛3D立體口罩一貫「輕、透、薄」，減少日常活動中「戴不住」的情況發生，防護效果穩定持久，讓爸媽更安心。

此次推出的中衛3Dmini兒童立體口罩，首波上市共三款色系，包括高人氣的「酷黑」與「天空藍」單色款，以及簡約純淨的Simply White純白款，隨心自由搭配。現已於各大電商通路全面販售，為家長在流行疾病季節中，提供兼具美觀與防護力的全新選擇。