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大甲媽回鑾恐遇雨 氣象署：周四至周六慎防雷雨胞劇烈天氣

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
周六開始受到華南雲雨區東移影響，水氣相當多，西半部地區仍有局部較大雨勢發生，各地降雨機率都還是相當高。本報資料照片
周六開始受到華南雲雨區東移影響，水氣相當多，西半部地區仍有局部較大雨勢發生，各地降雨機率都還是相當高。本報資料照片

大甲媽遶境進香活動正在進行，今天祝壽大典之後，晚間將起駕回鑾。今明兩天仍然晴朗穩定，不過，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，東半部有些短暫陣雨。天氣比較大的轉變，預計是周四到周六這3天，預期有鋒面和華南雲雨區影響台灣，各地都是容易下雨的天氣，而且可能有局部大雨出現。要到周日之後，水氣減少，各地降雨才會逐漸緩和。

目前台灣地區雲系發展狀況，劉宇其表示，今天上午因為有個高壓中心位於華中一帶，台灣今天偏東風加強了，迎風面的東半部地區雲量偏多，西半部雲量則偏少。另外，華南上空有一道滯留鋒形成，因此華南地區雲量上也是比較偏多的。今天東半部地區、基隆北海岸、大台北山區、金門、馬祖，可能會有短暫陣雨現象，中午過後留意午後雷雨發展情形。今晚開始，風向逐漸轉為偏南風，降雨區域也會有些不同。

他說，今天迎風面下雨狀況比較明顯，雨勢比較大的地方在花蓮、台東地區，氣象署一度發布大雨特報，目前降雨稍微緩和，不過仍針對綠島地區發布大雨特報。

今天到明天降雨，劉宇其表示，迎風面花蓮、台東，以及宜蘭、基隆北海岸、大台北山區，有局部性降雨，以花東降雨比較明顯。其他地方目前天氣穩定，不過中午過後包括山區、嘉義以南的近山區，可能有零星雷陣雨出現。華南水氣比較多，所以金門、馬祖也是會有需些短暫陣雨。

劉宇其表示，到了今晚，午後雷雨逐漸消散掉了，只剩下迎風面台東、恆春半島有零星降雨。明天白天風向上開始轉為偏南風，午後雷雨的區域除了山區之外，包括宜蘭、花蓮、中部以北近山區的平地可能也會受到影響。

後續天氣變化，他說，鋒面已經在華南上空逐漸形成，明天開始鋒面往東移動，到了周四鋒面逐漸南壓影響台灣，周五鋒面仍在台灣附近上空，所以天氣上還是不穩定。鋒面往東遠離之後，在台灣海峽南部到華南還會有一道滯留鋒停留，因此到了周六接續有華南雲雨區持續影響。要到周日整體鋒面遠離之後，水氣才會減少。

周四之後天氣狀況非常不穩定。天氣趨勢，劉宇其表示，預計周四下半天開始，天氣由北而南逐漸轉變，而且中部以北地區可能開始會有局部性大雨出現。到了周五鋒面持續通過台灣上空，全台各地都是容易有短暫陣雨、甚至是有雷雨的天氣，不排除在中部以北地區可能有局部性大雨出現。

劉宇其表示，鋒面影響期間，當中可能有雷雨胞影響，伴隨瞬間大雨、雷擊、強陣風的天氣現象，留意氣象最新資訊。

他說，周六開始受到華南雲雨區東移影響，水氣相當多，西半部地區仍有局部較大雨勢發生，各地降雨機率都還是相當高。一直要到周日、下周一水氣變少之後，降雨才會逐漸縮減到東半部地區，西半部降雨則是逐漸緩和。

周四到周六天氣非常不穩定，這段時間全台各地溫度都有明顯下降的情形。溫度趨勢，劉宇其表示，這段時間包括北部地區下探到20度左右，與現在相比是明顯轉涼。不過，今天到明天，東北季風還沒有影響到台灣，中午前後高溫仍有機會來到30度以上，甚至南部內陸地區可能出現36度左右的高溫。鋒面南下的周四，下雨之前天氣相當悶熱，尤其台東會有焚風出現。

劉宇其表示，今天、明天馬祖可能有霧或低雲影響能見度，今天沿海注意長浪，明天、周四沿海離島風力偏強，當地要特別注意安全。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

台東 遶境 氣象署 大甲媽祖

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