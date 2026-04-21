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高明見行醫60年 推動AI預防醫學倡「治未病」

中央社／ 高雄21日電

腦血管疾病防治基金會董事長、台大醫學院名譽教授高明見行醫60年，近日分享從引進顯微手術到結合AI科技推動預防醫學歷程，並表示真正的醫療進步應從「治病」轉向「治未病」。

高明見近日受邀參加「名醫到我家」空中講座，逾百人線上參與。高明見說，真正的醫療進步應從「治病」轉向「治未病」，他推廣以心率變異性（HRV）作為健康指標，並結合AI科技守護國人，透過科技預測提前攔截中風風險。

「治未病」是預先了解身體狀況與疾病，有預防性治療之意。

面對國人健康頭號威脅的腦中風，高明見在2000年成立腦血管疾病防治基金會，全力倡導心房顫動篩檢與「黃金3小時」急救概念。他說，近年將AI科技導入預防醫學，並帶領團隊在全台巡迴篩檢，2年間完成近2萬人次檢測，成功找出逾2000名心律異常個案。

節目主持人許心華表示，高明見1938年出生，曾赴東京大學與哈佛大學深造，1976年返台後，率先引進顯微神經外科手術、雷射醫療及經皮三叉神經電燒治療，帶動台灣醫療從傳統侵入性手術邁向精準微創時代。

許心華說，高明見不僅建立神經外科訓練體系，更於1992年獲頒行政院傑出科技應用人才獎，奠定台灣神經外科與世界接軌的基礎。

此外，高明見曾任立法委員與考試委員，推動多項醫療政策改革，並創立醫事聯盟。他在醫學教育領域也有許多貢獻，包括主導推動臨床技能測驗（OSCE）制度，讓台灣醫學生從紙筆測驗走向實作能力驗證，強化醫學教育素質。

高明見在醫學領域橫跨臨床、教育與政策等3大面向，過去曾獲台灣醫療貢獻獎與神經外科終身成就獎。許心華說，高明見的故事不只是個人成就，更是台灣醫療躍進的縮影。

台大醫學院 神經外科

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