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移植樹木未來要有證照！「樹木保護專業人員」認證上路

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

為強化森林以外樹木健康與都市環境綠化品質，提升樹木保護相關從業人員專業素養，農業部已發布施行「樹木保護專業人員考選培訓及分級認證辦法」，正式建立樹木保護人員（簡稱樹保人員）之專業認證制度，並授權林業及自然保育署辦理樹保人員考選與培訓，我國樹木保護將因此邁入新的里程碑。

林業保育署說明，認證制度依樹木保護專業能力，分為初、中、高三個等級：初級樹保人員，應具備樹木保護施工之現場操作能力；中級樹保人員，則須具備初級樹保人員之能力，與樹木修剪、養護、健康調查、普查及撰擬保護計畫等專業；高級樹保人員，除具備初級與中級樹保人員能力外，更須具備樹木移植復育、支撐、健康檢查及疫病蟲害防治等專業。三個等級的認證方式採考選（先測驗後實習）與培訓（先培訓上課後測驗）雙軌並行。

「考選」認證提供既有從業人員、高農及專科以上樹木保護相關科系畢業者參加；「培訓」認證則開放高中職以上學歷、有興趣投入樹木保護產業之大眾，提供系統化學習管道。凡年滿15歲以上或具高中以上學歷，可依自身條件選擇適當級別與方式報名，取得證書後5年內須完成規定時數研習課程，才能申請展延換證，以維持專業能力。

但由於初級樹保人員僅執行樹木保護施工之基礎工作，屬為數最多的第一線施工人員，考量其經濟負擔與時間成本，故採考選方式，通過測驗者僅須再參加8小時實習課程並經評量及格，即可取得認證資格。

中級與高級樹保人員之認證，因考量潛在申請者除包含已取得丙級、乙級園藝、造園景觀技術士或林業技師、園藝技師等專業人士外；也包含剛從高農或專科以上學校樹木保護相關科系畢業，以及想投入樹木保護產業之其他民眾，故採考選與培訓雙軌認證方式，讓有意願申請認證之人士可衡量自身條件選擇適當級別與認證方式。

林業保育署指出，建置樹保人員認證制度，是健全台灣樹木保護專業的關鍵。透過培訓與考選，可引導現有樹保相關從業人員逐步精進專業，也提供業界人才進用與職務技能評核標準，各直轄市、縣（市）政府在受理工程規劃或土地開發業者申請「受保護樹木」移植復育許可案件時，可要求業者應聘用高級樹保人員施作，以加強受保護樹木保護工作。同時各縣市政府在辦理列管珍貴老樹之定期健檢養護工作時，也可委託經認證之各級樹保人員執行。

林業保育署也將向行政院公共工程委員會提議，未來可將樹保人員證書制度納入公共工程施工規範，於公共工程之植栽、樹木種植或移植等相關施工綱要規範中，納入聘用各級樹保人員執行樹木種植或養護施工事項，即可將樹保人員執業範疇從受保護樹木，擴大至行道樹、公園、校園等一般樹木的養護管理，確保品質。

林業保育署自2021年起即與林業試驗所合作，編撰樹保人員培訓教材與測驗題庫，並於2024~2025年間試辦樹保人員培訓；今年起也將擴大與台灣大學、中興大學及嘉義大學合作，辦理各級樹保人員考選、培訓，並委請專業團隊辦理初級樹保人員考選，報名資訊將於下半年公告。

林業保育署表示，隨著樹保人員認證制度正式上路，帶動樹木保護專業人才培育與產業發展，更加提升我國樹木健康與綠色環境品質。預計2026底起即陸續有各級認證人員投入受保護樹木健檢、移植復育及養護管理等相關工作；在此之前，中央及地方各級機關（構）如有相關技術需求，亦可洽詢林業試驗所「全國種樹諮詢中心」或「全國受保護樹木健檢中心」窗口。其餘樹保人員認證制度之詳細介紹，請至林業保育署官網查詢。（https://www.forest.gov.tw/0010586）

農業部 復育 樹木

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